BEPPE FIORELLO/ In uscita il suo film Chi m’ha visto? (Che tempo che fa)

Beppe Fiorello

AL CINEMA CON IL SUO NUOVO FILM

L’attore siciliano Beppe Fiorello è tra gli ospiti che questa sera prenderanno parte alla prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio su Rai 1. Per Fiorello una ospitata collegata all’uscita del film Chi m’ha visto?, di cui non è soltanto il principale protagonista assieme a Pierfracensco Favino ma anche produttore. La regia è di Alessandro Pondi ed uscirà nelle principali sale cinematografiche italiane a partire da giovedì 28 settembre. In attesa di saperne di più, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair, Fiorello ha parlato del suo successo e sul ricordo che vorrebbe lasciare al pubblico: “Sparire dal pubblico? Non ci ho mai pensato. Mi piace il mio successo costruito lentamente, insieme al pubblico. La mia unica preoccupazione è lasciare un bel ricordo di me. Ci penso tutti i giorni: voglio che, quando sarò morto, la gente dica che ho fatto delle cose buone”.

BEPPE FIORELLO E IL RAPPORTO COI FIGLI

Nella stessa intervista, Beppe Fiorello ha parlato anche del rapporto che ha con i propri figli sottolineando gli insegnamenti che lui cerca di dargli. In particolare ha evidenziato come sia necessario capire che tutto potrebbe cambiare all’improvviso a partire dallo status sociale e che quindi tutte le cose belle potrebbero svanire nel nulla. Queste le parole del 48enne attore siciliano: “Credo di essere equilibrato con i miei figli. Con loro non sono tanto crepuscolare, giuro. Però ricordo sempre loro che le cose possono cambiare all’improvviso, che magari non andremo sempre in vacanza in posti belli e costosi, che non devono dare per scontato che potranno avere sempre le scarpe più belle e alla moda. E' lo spettro della povertà che mi insegue, sto sempre all’erta con questa idea fissa che tutto può finire da un momento all’altro”.

