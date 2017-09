BULL / Anticipazioni del 24 settembre: una ex fiamma per lo psicologo

Bull, in prima Tv assoluta su Rai 2

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda puntata di oggi, domenica 24 settembre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull, in prima Tv assoluta. Sarà il 15°, dal titolo "Il crollo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Bull (Michael Weatherly) viene incaricato di difendere il Tenente Dale (Holly Curran) dalla Corte Marziale, in seguito alle accuse di spionaggio. Benny (Freddy Rodríguez) capisce tuttavia che l'ufficiale ha solo passato delle informazioni top secret collegate all'omicidio di tre ranger. Nonostate i dubbi di Benny, Bull decide di assumere la difesa della Tale e di parlare con lei prima che il processo abbia inizio. La donna tuttavia non intende rivelare il contenuto del memo che ha inviato nonostante i sospetti di Bull e continua ad affermare di aver solo servito il suo Paese, smascherando le azioni criminali di un Colonnello. Intanto, Marissa (Geneva Carr) istruisce il resto del team sulle nuove procedure da utilizzare per quel particolare caso, prima fra tutte l'assenza di informatica e di rete internet. Dovranno agire quindi alla vecchia maniera, sfruttando il cartaceo per svolgere le indagini. Lo psicologo crede inoltre che individuare la giuria corretta sarà più difficile del solito, dato che hanno a che fare con diversi soldati, potenzialmente intransigenti e ligi all'applicazione delle leggi alla lettera. Nonostante le informazioni ottenute da Marissa, Bull decide alla fine di mantenere un giurato potenzialmente pericoloso per sostituirne un altro che secondo lui è la vera minaccia. Lo specialista inizia a concentrarsi maggiormente su un particolare: la mancanza di accuse verso il Tenente per il pluriomicidio dei ranger. Benny in seguito inizia a prendere le distanze dal capo dopo aver avuto un incontro con i militari in un'area segreta e si rifiuta di condividere le informazioni che ha ottenuto. Durante il processo, Marissa si rende conto che i profili ottenuti sui giurati sono in realtà stati manomessi a causa di una violazioe dei loro sistemi. Dopo aver scoperto che l'attacco potrebbe essere ad opera della CIA, Bull impone a Benny di rivelargli che cosa ha scoperto durante la riunione segreta. L'avvocato conferma in modo indiretto che Tale potrebbe aver collaborato con il Colonnello che ha cercato di accusare in un'operazione misteriosa. Dato che Benny si rifiuta di parlare, lo psicologo decide di sfruttare le sue tecniche per scoprire che cosa sappia su Globsfield. Il caso diventa sempre più difficile quando Bull scopre che la Tale non è implicata nell'omicidio dei ranger e che è stato Globsfield a sfruttare il suo memo per rivelare la posizione dei soldati sotto copertura. Durante l'udienza, Benny decide di proteggere Dale e di rivelare tutte le informazioni secretate, finendo in manette su ordine dei federali. In seguito, Benny perde fiducia nello psicologo dopo aver scoperto che lo ha tenuto all'oscuro del piano per scagionare Tale. Data l'esclusione di Benny dal processo, lo psicologo decide di istruire la Tale in modo che sia lei a fare l'arringa finale, dopo aver scoperto che cerca di difendere i civili per via della morte del suo migliore amico, avvenuta due anni prima a causa di un attacco dei terroristi. Nonostante i tentativi, la Tale viene dichiarata colpevole per uno dei capi di imputazione. Grazie allo studio delle procedure della Corte marziale, Bull fa leva sul passato di Jackson (Andre Ware), il Colonnello della Tale, perché intervenga in sede di udienza e modifichi la sentenza.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 15 "IL CROLLO"

Nell'episodio di Bull di questa sera, il team guidato dallo psicologo dovrà collaborare con la Procura Federale e dimostrare che Andrew Withrow è innocente. L'uomo è un costruttore miliardario ed è stato accusato di aver provocato in modo indiretto la morte di quindici persone, presenti al momento del crollo nell'edificio che aveva costruito. Per risolvere il caso, Bull dovrà confrontarsi anche con Diana, una sua ex fidanzata con cui ancora ora ci sono diverse scintille. Secondo la ricostruzione, sembra che il crollo sia stato provocato dalla rottura di un ponte in sospensione costruito fra i due edifici. Intanto, Benny avrà modo di ottenere delle importanti informazioni dalla Procura Federale riguardo ad un caso a cui ha lavorato otto anni prima e che potrebbero compromettere la sua collaborazione con Bull.

© Riproduzione Riservata.