CHILD 44 - BAMBINO N. 44/ Su Rai 4 il film con Tom Hardy e Noomi Rapace (oggi, 24 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 4

NEL CAST TOM HARDY E NOOMI RAPACE

Child 44 - Bambino n. 44, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola drammatica del 2015 che è stata diretta da Daniel Espinosa e prodotta da Ridley Scott. Il cast è composto da Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman e Charles Dance. La storia ricalca i fatti realmente accaduti e legati alla vita di Rostov Andrej, un killer professionista vissuto in un'epoca differente rispetto a quella descritta nel film. La pellicola è inoltre tratta da romanzo omonimo di Tom Rob Smith. Child 44 è il primo di una trilogia di romanzi. Tom Hardy, che nel film interpreta Leo Demidov, è famoso al grande pubblico per film come Inception e Bronson. Nel 2017 è entrato a far parte del cast della serie tv Taboo. Le scene del film prodotto da Ridley Scott sono state interamente girate a Praga, in quanto la Russia non permise di girare il film sul territorio sovietico. Chil 44 - Bambino 44 uscì nei cinema americani nell'aprile del 2015 e nel nostro Paese sempre nello stesso mese ma con due settimane di ritardo dall'uscita americana. Il film non venne trasmesso in Russia. Secondo il Governo sovietico la pellicola dipingerebbe il popolo sovietico in maniera cinica e distorta, andando ad alterare i fatti storici. La pellicola, grazie ad ottima sceneggiatura ed ad interpretazione magistrale degli attori principali, è riuscita ad ottenere un buon successo di pubblico e critica. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

CHILD 44 - BAMBINO N. 44, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata a Mosca nel 1953. Leo è un membro del MGB, organizzazione poliziesca sovietica tenuta segreta al resto del mondo. L'uomo cessa di essere un loro agente quando non accetta di denunciare Raisa, sua moglie, accusata di aver tradito l'organizzazione. La coppia è costretta a fuggire via da Mosca ed a rifugiarsi in un piccolo paesino di provincia. Qui aiuteranno il generale Nesterov a risolvere alcuni casi legati ad omicidi di bambini, avvenuti in prossimità delle stazioni russe. Le indagini saranno ostacolato dal Governo russo che rifiuta l'idea che un serial killer possa aggirarsi indisturbato sul proprio territorio. Leo si troverà a dover affrontare uno dei suoi acerrimi nemici fin dai tempi del MGb, Vasili.

