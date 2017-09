Cecilia Rodriguez / Grande Fratello Vip 2017: Teresanna Pugliese? “Una coglion...”, arriva la replica

Cecilia Rodriguez, la stoccata a Teresanna

Continuano le polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip. E così, dopo la lista di Ignazio Moser che pare avere voluto imitare Bettarini e dopo le frasi sconvenienti di Giulia, arriva il nuovo attacco di Cecilia Rodriguez. La fidanzata di Francesco Monte, forse per noia, forse per altro, ha tirato in ballo proprio Teresanna Pugliese. Come ben sapete, prima di essere il fidanzato della sorella di Belen, Monte ha avuto un passato da corteggiatore e da tronista. Francesco e Teresanna in televisione, hanno avuto modo di "ribaltare" i loro ruoli. Inizialmente infatti, la Pugliese ha regalato un sonoro "no" ad un tronista e così, l'anno successivo è salita sul trono. A contendersi il suo cuore, un allora giovanissimo Francesco Monte e Antonio Passatelli. Lei però, ha scelto il secondo, pur non essendo affatto convinta. Dopo la scelta e la storia finita male con Passatelli, i due si sono lasciati definitivamente e Monte è salito sul trono l'anno successivo.

Cecilia Rodriguez, al Grande Fratello Vip parla di Teresanna

Successivamente quindi, Teresanna Pugliese ha deciso di rimettersi in gioco ed è tornata dalla Queen per riprendersi Monte che, all'epoca, era indeciso tra lei e Alessia Cammarota. “Sono stati poco tempo loro, 7 mesi. Ma sono stati male”, ha confidato Cecilia raccontando la storia di Francesco e Teresanna. Parlandone con gli altri, ha poi apostrofato la Pugliese come una "coglion...". La campana, inizialmente non aveva replicato ma poi, sollecitata anche dalle fan ha voluto rispondere alla Rodriguez: “Daje una, daje due, poi mi rendo conto che sono un tuo pensiero fisso #staiancorparlanneme”. A quanto pare, voci di gossip accreditate, riferiscono che, in più di una occasione, proprio Teresanna è stata motivo di litigio per la coppia. Ci saranno nuove frecciatine e repliche? Di recente, proprio Francesco Monte aveva espressamente chiesto ai sostenitori di non parlare più della sua ex fidanzata perché ormai è acqua passata. Nel frattempo, il settimanale “Mio” pare non avere dubbi e rivela che Francesco non vede l'ora che Cecilia esca dalla Casa per consegnarle l'anello di fidanzamento e sposarla nell'estate 2018.

© Riproduzione Riservata.