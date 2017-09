Che Tempo Che Fa / Anticipazioni prima puntata 24 settembre: tutti gli ospiti di Fabio Fazio e le novità

Che Tempo Che Fa

Non più su Rai3 ma su Rai1. Stasera, domenica 24 settembre, torna Che Tempo Che Fa e cambia rete. Dalla terza rete all'ammiraglia di Casa Rai, per un salto di qualità in grande stile, condotto ancora una volta da Fabio Fazio, tra i principali protagonisti di questa estate, con polemiche sul cachet e probabili (ma non avvenuti) cambi da Rai a Mediaset. Dopo ben 14 edizioni e lo straordinario successo nato su Rai3, il conduttore “trasloca” per regalare alla rete ammiraglia uno spettacolo molto simile al passato ma non per questo meno interessante. Durante il corso delle varie edizioni, sulla poltrona 2.500 con grandissimi nomi che hanno interessato ogni tipo di ambiente, dallo star system, alla cultura, lo sport e la scienza. Gli ospiti che sono entrati in contatto con la trasmissione, sono arrivati non solo dall'Italia ma anche da ogni parte del mondo. Ecco perché, fin dalle primissime battute, Che Tempo Che Fa ha viaggiato in prima linea diventando uno dei programmi di punta della terza rete di Casa Rai. Scopriamo, di seguito, tutte le anticipazioni dell'appuntamento che debutterà su Rai1 tra qualche ora.

Anticipazioni e ospiti

Al fianco di Fabio Fazio, questa sera ritroveremo anche Luciana Littizzetto, personaggio imperdibile oltre che grandissima amica del conduttore. Perché ancora lei? Lo spiega direttamente il presentatore TV attraverso una intervista per Sorrisi.com: “Perché è il talento comico naturale più puro che abbiamo in Italia. E perché ormai siamo più che amici, siamo una coppia di fatto. Spesso mi fermano per strada e dicono: “E la Littizzetto dov’è?”. Insieme a Fazio e l'amica comica, anche Filippa Lagerback. Torneranno inoltre, le bellissime esibizioni musicali dal vivo così come il talk show al tavolo. Quali gli ospiti della prima puntata? Spazio per: Ennio Morricone, Beppe Fiorello, Pierfrancesco Savino, Takagi&Ketra ft. Lorenzo Fragola e Arisa. Ospiti al tavolo invece: Elio Germano, Miriam Leone, Gregorio Paltrinieri, Francesco Gabbani, Alice Rachele Arlanch (Miss Italia 2017). Ospiti fissi al tavolo: Orietta Berti, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Vincenzo Salemme e Fabio Volo.

Torna Che Fuori Tempo Che Fa con Fabio De Luigi

Oltre al consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa, la seconda serata di lunedì 25 settembre, sarà allietata su Rai1 con “Che Fuori Tempo Che Fa”, insieme a Fabio De Luigi e Antonio Cabrini. Perché proprio De Luigi? “Perché si chiama come me e ormai faccio fatica a ricordare tutti i nomi... Scherzi a parte, Fabio mi aiuterà a trattare con più umorismo gli argomenti”, ha confessato Fazio sempre intervistato su Sorrisi. Per questa parte del programma, si sperimenterà anche un tavolo alla francese, più ristretto del solito. Con il passaggio da Rai3 a Rai1, la formula del programma cambia un poco ma il suo significato intrinseco rimane comunque invariato. La domenica in prima serata infatti, restano sempre le tradizionali interviste (due a puntata) e poi a seguire, la famosa tavola rotonda con gli tutti gli altri ospiti. Se siete curiosi quindi, vi consigliamo di sintonizzarvi su Rai1 nel prime time, Fabio Fazio vi aspetta.

© Riproduzione Riservata.