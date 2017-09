DAVIDE ROSSI, FIGLIO DI VASCO/ Gli aneddoti sul rocker oggi nonno raccontati a Barbara d’Urso (Domenica Live)

Vasco Rossi

Per la prima volta, Davide Rossi figlio del celebre rocker Vasco, sarà oggi ospite nel corso della trasmissione di Canale 5, Domenica Live. Il giovane si racconterà al cospetto di Barbara d'Urso in una interessante intervista, dopo le sue parole rese lo scorso agosto al Corriere della Sera nel quale parlava proprio del suo rapporto con il padre, da quando era appena un ragazzino ad oggi, dopo essere diventato anche lui genitore. Nell'intervista Davide ricordava la prima e l'ultima cosa bella legata al padre: da una foto che lo immortala con Vasco nella piscina del Baia Hotel di Salerno, dove la leggenda vuole che proprio qui fosse stato concepito, alle prove del concerto che il Blasco ha tenuto di recente a Modena, alle quali Davide si è presentato con il piccolo Romeo di tre anni e che lo ha reso nonno. Mentre Vasco saliva sul palco concentratissimo, il nipotino lo salutava chiamandolo per nome. "Lui voltandosi, ha ricambiato alzando la sua mano. È una scena che mi ha riempito il cuore", ha raccontato Davide.

I RICORDI PIÙ BELLI DI UN PADRE NON CONVENZIONALE

Oggi a Domenica Live saranno numerosi gli aneddoti che Davide, figlio di Vasco Rossi, racconterà a Barbara d'Urso. Narrerà ad esempio di quel padre - oggi nonno - non convenzionale, il quale c'è sempre stato "e non solo per telefono". Lui, figlio di una ragazza madre (Stefania Trucillo) ha così potuto sempre contare su Vasco: "Mi ha ascoltato ogni volta che ero in crisi, mi ha richiamato tutte le volte che trovava un mio messaggio in segreteria... Non mi ha mai fatto mancare niente", ha raccontato il giovane, che oggi vive anche lui, da alcuni mesi, le gioie di essere un padre. Davide non è stato, a sua volta, un figlio semplice e quando comunicò di aspettare un figlio dalla sua compagna, rimase spiazzato dalla reazione di Vasco: "disse che era arrivato il momento di prendersi le responsabilità. Lì per lì avrei preferito un abbraccio. Poi, quando sono diventato padre anch’io, ho capito cosa intendeva", ha raccontato. A differenza di quanto fece il cantante con lui, Davide si ritiene un padre presente, ma i ricordi della sua infanzia con il rocker sono indelebili. Fu proprio Vasco, infatti, ad introdurlo alla lettura (il primo libro fu Siddhartha). Un padre che ad ogni modo non gli impose mai dei veti anche se, ammette il giovane, "è stato ferreo solo sulle droghe più pesanti, come l’eroina". Tra i tanti regali ricevuti, il più bello fu una cornice d'argento regalata con il desiderio di metterci una foto del nipotino. Cosa racconterà oggi a Barbara d'Urso, la quale tra l'altro in giovane età ebbe un flirt proprio il padre Vasco?

