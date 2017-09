EDOARDO ERCOLE/ Figlio di Serena Grandi, dopo il coming out si racconta a Barbara d’Urso (Domenica Live)

Serena Grandi ed Edoardo Ercole

Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, torna a Domenica Live, ospite di Barbara d'Urso, ma questa volta senza la celebre madre. La nota attrice, infatti, è una concorrente al Grande Fratello Vip 2 e proprio di recente, nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia ha avuto modo di parlare del figlio e di rivelare qualcosa di importante sul suo conto. "Sono pazza di loro, mio figlio è gay", aveva detto, parlando degli omosessuali con Cristiano Malgioglio. Un outing in diretta tv che aveva spiazzato e che non è passato affatto inosservato soprattutto per la nonchalance con cui l'attrice aveva parlato della vita privata del figlio. A dispetto di quanti in tanti abbiano potuto sostenere, però, questa dichiarazione così spontanea e certamente involontaria sull'orientamento sessuale del figlio non avrebbe creato alcun problema in Edoardo, che oggi torna da Barbara d'Urso per raccontarsi e commentare la frase della madre al Grande Fratello Vip.

L’OUTING INVOLONTARIO DELLA MADRE IN DIRETTA TV

Il rapporto tra Edoardo Ercole e Serena Grandi, figlio e madre, è sempre stato molto forte anche alla luce dei loro precedenti interventi a Domenica Live, nel corso dei quali l'attrice ha sempre voluto sostenere come il giovane avesse sempre sudato e lavorato duramente per cercare di superare il classico appellativo di "figlio di". Dopo l'involontario outing della madre nel corso del reality di Canale 5 che la vede protagonista, Edoardo è stato intervistato da Alberto Dandolo e Fabio De Vivo sulle frequenze radio di m2o e qui il ragazzo ha non solo ammesso di essere gay, facendo di fatto coming out, ma ha anche ribadito il suo rapporto con la madre molto intenso, nonostante il suo orientamento sessuale. "Ho 27 anni e ho sempre vissuto con grande normalità. Non ne ho mai fatto mistero ma neanche mai detto pubblicamente", aveva dichiarato il giovane in radio. "Mi sono sempre piaciuti i maschi. Sin da piccolo sono stato attratto dagli uomini e mamma lo ha sempre saputo ma per noi non è mai stato un problema", ha aggiunto, rivelando ciò che più di ogni cosa lo accomuna alla madre, ovvero la difficoltà a trovare un uomo onesto e sincero. Oggi Edoardo avrà modo di raccontarsi anche alla padrona di casa di Domenica Live, ribadendo il suo rapporto con Serena Grandi.

