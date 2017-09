ENNIO MORRICONE/ "Quando penso di aver fatto il massimo, so che si può ancora fare di più" (Che tempo che fa)

Che Tempo che fa

I PROSSIMI CONCERTI IN ITALIA

Dopo la lunga pausa estiva ritorna il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, trasferitosi su Rai 1. Una riapertura in grandissimo stile con ospiti di eccezionale visibilità internazionale come nel caso del celebre e celebrato compositore Ennio Morricone. Un mostro sacro della musica e del cinema che proprio in questo periodo sta festeggiando i primi 60 anni di carriera con un tour evento intitolato 60 Years of Music World Tour. Un tour che sta facendo segnare sold out in ogni data con migliaia di fan del compositore 89enne deliziati ad ascoltare alcuni dei suoi capolavori che hanno contributo a rendere celebri tantissimi film italiani e stranieri. A proposito di concerti, nel mese di dicembre sono in programma due eccezionali appuntamenti in Italia e nello specifico il maestro è atteso l’1 dicembre alle ore 21,00 a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna ed il sabato 2 dicembre a Milano presso il Mediolanum Forum di Assago.

ENNIO MORRICONE, 60 ANNI DA ICONA DELLA MUSICA LEGGERA ITALIANA

Ennio Morricone ha festeggiato i 60 anni di carriera, caratterizzati da tantissimi successi che gli hanno permesso di ritagliarsi un posto d’onore nella storia della musica. Ha scritto le colonne sonore di film western divenuti immortali come Per un pugno di dollari, Il Buono il brutto e il cattivo ma anche arrangiato pezzi di musica italiana di successo come Se telefonando, C’era un ragazzo che come amava i Beatles ed i Rolling Stone, Sapore di Sale e tanti altri. Insomma una vera icona della musica leggera italiana nel mondo che ha sempre tenuto un proprio profilo lontano dai riflettori: “Ho sempre fatto una vita regolare e non ho mai frequentato i salotti. Forse per carattere o perché vengo da una famiglia modesta.. Non credo di essere un narcisista e ritengo che il successo sia un evento provvisorio. Ogni volta che penso di aver fatto il massimo, so che si può ancora fare meglio..”.

© Riproduzione Riservata.