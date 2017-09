EROE PER UN GIORNO/ Su Rai 3 il film con Walter Matthau (oggi, 24 settembre 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Rai 3

NEL CAST ROBERT CARRADINE

Eroe per un giorno, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 17.15. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Joseph Sargent nel 1990 con il titolo originale The Incident. Il film vede come protagonista il brillante Walter Matthau, al suo fianco altri due volti noti del grande schermo, Robert Carradine e Susan Blakely, a cui si uniscono Ariana Richard, Harry Morgan, Bernard Hughes, Peter Firth e William Schallert. Da considerare inoltre che la sceneggiatura è ad opera di James Norell e di Michael Norell, quest'ultimo rinomato per la serie Tv I Magnifici Sette e Love Boat. Il suo lavoro in Eroe per un giorno gli ha permesso inoltre di ottenere una nomination agli Emmy Award. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

EROE PER UN GIORNO, LA TRAMA DEL FILM

Il film si concentra in una piccola cittadina durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1944, a Lincoln Bluff, nel Colorado, in cui vive un avvocato del posto, Harmon J. Cobb. Il paese è ancora scosso dai recenti avvenimenti e nonostante l'arrivo degli americani, sembra vivere ancora in un alone di paura e terrore a causa dell'ancora presente minaccia tedesca. Cobb verrà incaricato infatti di difendere un suo vecchio amico, accusato di aver ucciso il medico George Hansen in un campo stanziato dall'esercito americano per far fronte al nemico tedesco. Cobb dovrà affrontare molte difficoltà nel riuscire a dimostrare l'innocenza dell'amico, considerato a tutti gli effetti un prigioniero di guerra in quanto ufficiale nazista. A tutto questo si aggiunge anche il fatto che Cobb è direttamente coinvolto con gli affari dell'esercito, dato che il figlio lavora fianco a fianco con gli americani in Francia, dove svolge il lavoro di insegnante. L'avvocato, un uomo brillante e determinato, vive inoltre con la nipote e la nuora, ed il caso che gli viene affidato susciterà molto presto l'interesse di tutta la comunità. Cobb accetterà di difendere l'amico nonostante le reticenze iniziali, dato che difendere un nazista non è un compito facile o gradito per il legale. La sua visione di quanto accaduto cambierà radicalmente quando l'accusato gli rivelerà che le apparenze potrebbero averlo ingannato e la vicenda non è così lineare come crede.

© Riproduzione Riservata.