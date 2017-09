FRANCESCO GABBANI/ In vetta alle classifiche con ‘Pachidermi e Pappagalli’ (Che tempo che fa)

Francesco Gabbani

ANNO DI GRANDI SUCCESSI

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione della trasmissione Che tempo che fa, condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio, c’è anche il cantante toscano Francesco Gabbani reduce da un anno che lo ha consacrato grande protagonista della musica italiana. Infatti, dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Occidentali’s Karma e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, ora sta scalando le classifiche con il nuovo singolo Pachidermi e Papagalli. Si tratta di un pezzo nel quale si parla di politica e populismi. Sul brano lo stesso Gabbani nel corso di un’intervista rilasciata a Il Foglio ha rimarcato: “La politica non è il mio mondo, perché i miei interessi sono attualmente concentrati nel fare musica. E la musica, pur risplendendo come un arcobaleno, non ha colori politici. Il mio intento è solo quello di proporre le mie creazioni musicali, abbinandole a testi non sempre canonici e spesso permeati di ironia. Non c’è mai l’intenzione di essere irrispettoso, né tantomeno offensivo. Le mie sono canzoni da cantare con il sorriso sulle labbra e quelle devono rimanere”.

L’AMMIRAZIONE DI FRANCESCO GABBANI PER BATTIATO

Nel corso della medesima intervista Gabbani ha parlato del suo stile definito simile a Battiato e del legame che nutre nei confronti della propria città natale Carrara. Queste le parole di Gabbani: “Battiato è indubbiamente uno degli artisti che ammiro di più. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di aver avuto un invito da parte sua, nella sua Sicilia. Per quanto riguarda la sua ironia, rispondo con un breve aneddoto: quando gli confessai tutta la mia stima e ammirazione, mi guardò e mi disse: Contento tu… Carrara? Sicuramente ho un legame molto forte con la mia terra e appena gli impegni di lavoro me lo permettono, torno a casa. Carrara è una terra sanguigna, spontanea. Ed è quella la spontaneità che io cerco di mantenere sempre. L’affinità con la mia musica la riscontro nella filosofia del cavatore, figura che quotidianamente lavora, suda e fatica per realizzare il proprio lavoro. Insomma, ‘sudore, fiato e cuore’ servono sempre per provare a ottenere qualche risultato, qualsiasi attività si voglia svolgere”.

