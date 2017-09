Fabio Volo/ Le vacanze in Islanda con la compagna Jóhanna (Che tempo che fa)

Fabio Volo, in studio (Archivio)

FABIO VOLO OSPITE FISSO DI CHE TEMPO CHE FA

Dopo aver partecipato allo storico programma in qualità di inviato, da quest’anno Fabio Volo sarà uno dei volti fissi della nuova edizione di Che tempo che fa. Al momento infatti c’è molta curiosità attorno alla partecipazione del 45enne scrittore, deejay radiofonico e conduttore televisivo originario di Calcinate all’interno di questo maxi-contenitore della durata di quasi tre ore: ad ogni modo, Volo non sarà l’unico ospite ricorrente scritturato per la stagione 2017/2018. Al momento, tuttavia, non si sa ancora quale sarà il ruolo che avranno Fabio Volo e gli altri sodali nel corso della trasmissione ma, secondo qualcuno, visto anche il nuovo format con cui Che tempo che fa si ripresenta ai nastri di partenza, Fazio potrebbe aver deciso di ispirarsi ad alcune vecchie trasmissioni da lui condotte nel passato quali, ad esempio, Quelli che il calcio.

LE VACANZE A IBIZA CON LA FAMIGLIA

Pur essendo molto attivo sui suoi profili social, Fabio Volo ha deciso per l’estate di “staccare” la spina e di godersi le vacanze con la sua famiglia, in attesa di tornare questo autunno sul piccolo schermo non solo con questa nuova partecipazione fissa a Che tempo che fa, ma anche con la nuova stagione di Untraditional sul Nove e Il Volo del Mattino su Radio Deejay. Ad ogni modo, il 45enne showman e conduttore ha fatto parlare di sé per via non solo delle vacanze in Islanda, paese originario di Jóhanna Hauksdóttir, sempre accanto a lui al pari dei suoi due figli, Sebastian e Gabriel: infatti, negli ultimi giorni Volo e la sua compagna sono stati “pizzicati” in quel di Ibiza, dove è emersa una versione dello scrittore completamente inedita, ovvero papà completamente innamorato dei suoi due figli e ben lontano da quell’immagine di impenitente seduttore o di single per scelta a cui aveva abituato. A corredo di tutto ciò, anche un accenno di topless da parte della bella Jóhanna che è stato immediatamente pubblicato dai siti di gossip e dai magazine rosa nostrani.

IN "RITIRO" PER TERMINARE IL NUOVO ROMANZO

Come è noto, oltre alla sua intensa attività televisiva, oramai Fabio Volo è conosciuto all’estero (oltre che ovviamente in Italia, dove i suoi liberi hanno venduto milioni di copie) soprattutto per la sua attività di scrittore: e il trasferimento assieme alla compagna e ai due figli sull’isola delle Baleari dove è stato di recente paparazzato non è certo casuale dato che quella che è una delle storiche voci di Radio Deejay si sta dedicando alla stesura del suo nuovo romanzo, il nono negli ultimi sedici anni e che dovrebbe arrivare dopo È tutta vita, pubblicato oramai due anni or sono per i tipi di Mondadori: a Ibiza, infatti, Volo starebbe cercando la calma e la serenità necessaria per terminare il suo ultimo lavoro che, anche solamente per l’impazienza con la quale è atteso dai suoi fan, si preannuncia già come l’ennesimo best seller: tuttavia, non trapelano ancora novità da parte del diretto interessato o della casa editrice a proposito di quest'ultimo romanzo che, verosimilmente, dovrebbe vedere la luce nel 2018.

