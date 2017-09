GIGI MARZULLO/ Video, la misteriosa Antonella, storica compagna ed eterna fidanzata? (Che tempo che fa)

Gigi Marzullo sarà ospite a Che tempo che fa (Facebook)

Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio, si arricchisce di un ospite d'eccezione: il giornalista Gigi Marzullo, famoso per le sue domande 'filosofiche' nella trasmissione 'Sottovoce'. La sua presenza domenica 24 settembre è stata confermata dal presentatore Fabio Fazio, che ha elencato il suo nome accanto ad altri importanti ospiti d'onore che caratterizzeranno la puntata. La nuova edizione del fortunato programma di Fabio Fazio si terrà su Rai 1, in prime time domenica e solo in seconda serata a partire da lunedì 25 settembre 2017. Certamente Gigi Marzullo sarà un ospite d'eccezione e un volto più che noto a chi è solito seguire i programmi televisivi di Mamma Rai. Il giornalista, peraltro, non è affatto nuovo per la trasmissione di Fabio Fazio dato che in passato, era già stato invitato dal presentatore ligure. Nell'occasione si era reso complice e vittima allo stesso tempo di un simpatico siparietto con l'attore Nino Frassica, uno dei comici storici della televisione italiana. Per questo motivo, infatti, non faticheremo a vederlo pienamente a suo agio all'interno della trasmissione.

LA VITA MISTERIOSA DI GIGI MARZULLO

Della vita privata e in particolar modo amorosa di Gigi Marzullo si sa poco o nulla. Fin dagli esordi, il famoso presentatore di 'Sottovoce' (con l'iconico sottofondo musicale di Eduardo De Crescenzo - E' notte alta e sono sveglio...) ha tenuto un contenuto riserbo sulla sua vita privata, di cui si sa poco o nulla. In molti anni di carriera quello che si sa su di lui è che è stato più volte fotografato assieme a una donna, tale Antonella, che parrebbe essere la sua storica compagna ed eterna fidanzata. Fidanzata, appunto, e non moglie, dato che Gigi Marzullo non ha mai desiderato sposarsi. Scelte di vita, insomma, che calzano a pennello con il suo personaggio così schivo e notturno. Una delle sue frasi più famose è stata quella secondo cui 'preferisce fare domande, piuttosto che dare risposte' e questo è più che evidente dalla sua vita così avvolta nel mistero. In Rai è conosciuto per essere una persona mite e disponibile con tutti. Indimenticabile la frecciatina lanciata dal collega Gianpiero Galeazzi che lo aveva definito come il 'più grande amico di tutti i direttori Rai'.

NON SOLO PRESENTATORE

Gigi Marzullo, lo abbiamo più volte sottolineato, è famoso per aver condotto e per condurre tuttora un programma di grande successo come Sottovoce. Questa però, è solo una parte, anche se rilevante, della sua carriera. Non molti sanno, infatti, che Gigi Marzullo ha scritto anche diversi libri, anche di buon successo. L'ultimo risale al 2002, quando, con la famosa casa editrice Sperling & Kupfer, pubblicò 'Il Marzulliere'. L'esordio, però, avvenne molto tempo prima, addirittura nel 1990, con il libro 'Mezzanotte... e dintorni'. La tv e i libri, comunque, non rappresentano la totalità di Marzullo che, nel corso della sua carriera è apparso in diversi film, più per divertimento che per una reale passione per il cinema. Ricordiamo la sua presenza in Bodyguards - Guardie del Corpo e in Matrimonio alle Bahamas nel 2007. Presenza iconica di Mamma Rai da quasi 30 anni, Gigi Marzullo è anche uno dei presentatori più imitati dai comici, vista la sua 'pseudo-aria-filosofica'. Il tutto, ovviamente, senza che il buon Gigi si offendesse affatto.

