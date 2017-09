GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Ed. 2, dalla frase shock alle scuse: tra Simona e Jeremias torna l’armonia

Grande Fratello Vip

Nella stazione del Grande Fratello Vip 2017 si sono vissuti momenti di alta tensione. Dopo quasi due settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia, vissute in totale serenità, nel corso della scorsa notte, l’equilibrio raggiunto dagli stazionati si è rotto durante una cena condivisa con gli inquilini della parte ricca della casa. La lite tra gli stazionati è scoppiata quando Simona Izzo ha cercato di dare una spiegazione giudicata dagli altri stazionati troppo puntigliosa. Per zittire Simona, gli altri stazionati hanno cominciato a fare delle pernacchie, un gesto che la regista non ha affatto gradito al punto che, durante la notte, sono volate parole pesantissime. A scagliarsi contro Simona Izzo è stato soprattutto Jeremias Rodriguez. Il fratello di Cecilia e Belen, stanco dell’atteggiamento di Simona, sempre pronta a dire la sua su tutto e tutti, al culmine della rabbia le ha detto: “Con i tuoi consigli mi ci pulisco il cu**, a me non mi comanda nessuno. Sei falsa. Dal momento che tocchi noi, io ti salto addosso”. Parole forti che hanno rotto la serenità del gruppo.

LE SCUSE DI JEREMIAS

Dopo la violenta discussione avuta con Simona Izzo, Jeremias Rodriguez si è reso conto di aver esagerato. Pentito di quanto fatto, il fratello di Cecilia ha messo da parte l’orgoglio chiedendo scusa alla regista. “Ti chiedo scusa, io rimango male. Non mi piace fare così. Lo so che c'è modo e modo di dire le cose e chiedo scusa per quello, poi le cose che ho detto…Mi perdoni per i modi? A prescindere da quello che ho detto, mi sento male per i modi. Mi sentivo di chiederti scusa ancora", ha dichiarato Jeremias. Simona Izzo ha accettato le scuse del Rodriguez affermando di aver già dimenticato l’accaduto: “A me quello che dispiace è che tu abbia parlato di falsità. Posso dirti sinceramente che mi è stato chiesto ‘Ma come mai litigate tanto?' Questo mi è molto dispiaciuto perché abbiamo fatto la figura del gruppo non coeso. Certo che ti perdono, quando mio figlio perde la testa, mi dice anche di peggio. Ho capito che hai reagito con passione e foga perché pensavi di aver subito un tradimento, ma non ti ho tradito". Pace fatta, dunque, tra gli stazionati.

