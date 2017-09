GUENDA GORIA/ La figlia Di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria: “i miei genitori non c’erano mai” (Domenica Live)

Guenda Goria e lo sfogo contro i genitori (LaPresse)

Uno sfogo duro, diretto e che ha fatto clamore nel mondo della tv per chi lo ha fatto - Guenda Goria - e contro chi è stato fatto, i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria (giornalista Rai Sport). La bella attrice, volto in queste settimane della nuova fiction “Il paradiso delle fiction”, si racconta a “Gente” e spiega la sua infanzia difficile proprio se non soprattutto per il lavoro che facevano i suoi genitori “vip”. «Loro non c’erano mai non ho memoria della famiglia unita e non ho vissuto come un trauma la loro separazione», spiega Guenda non attaccando con astio mamma e papà ma sottolineando comunque la fatica per un matrimonio durato fino al 2004 e che ha fatto vivere alla bella Guenda tutti i dolori “dei figli” che si accompagnano, come sempre in queste situazioni, alla fatica e al dramma degli stessi genitori che si separano. «Mio padre è single e spero che trovi una compagna, mentre ho diretto mia madre a teatro. Mi ha fatto bene: ora sono io che controllo lei», racconta ancora Guenda rispetto al suo rapporto oggi con mamma e papà.

“SONO FIDANZATA CON UOMO PIÙ GRANDE DI 20 ANNI”

Sempre a Gente, la bella attrice Guenda Goria racconta tutta la fatica anche nel dover in qualche modo fare lei da “genitore” di mamma Maria Teresa e papà Amedeo: «Io e mio fratello Gianamadeo siamo stati cresciuti da una tata, la dolce Ornella. Amo i miei genitori, ma sono sempre stata io far da padre e madre a loro e non viceversa». Cresciuta dalla tata, oggi Guenda è fuori e lontano dall’incubo della separazione della sua famiglia e guarda con maggiore fiducia e serenità per il futuro radioso ancora tutto davanti (la ragazza ha ancora 28 anni con una carriera da attrice ben avviata). Dall’Isola dei Famosi al Il paradiso delle signore, la vita e carriera di Guenda Goria è decisamente cambiata anche per il suo rapporto d’amore con un uomo molto più grande di lei: «“Sono fidanzata da 12 anni con un uomo di vent’anni più vecchio, di me, Stefano Rotondo, che fa l’imprenditore. Quando ci ho parlato per la prima volta io avevo solo 16 anni, lui 36. Mi parlò di responsabilità, parola magica per me. Non sapevo nemmeno cosa fosse, ma ne avevo disperatamente bisogno». Quella stessa responsabilità che Guenda imputa come mancanza grave alla mamma attrice al papà giornalista.

