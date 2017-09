Gabriele Gatti / Eliminato Masterchef Italia 6, l'architetto torinese lascia il cooking show

Gabriele Gatti

Architetto torinese di 48 anni. Ha la passione per la cucina che divide con il suo lavoro creativo. E' nato in provincia di Cuneo ma da sempre vive a Torino. Gabriele Gatti, intervistato da talentieventi.it, si è raccontato in prima persona dopo l'eliminazione da Masterchef: "Ho studiato al Politecnico di Torino e per un anno ho frequentato l’Ecole Superieure d’Architecture a Marsiglia. E’ qui che ho iniziato a cucinare, per la mia sopravvivenza e per quella dei miei amici, mettendo a frutto i preziosi insegnamenti delle mie nonne. Dal 1999 esercito la professione di architetto all’interno di STUDIO999 che abbiamo messo in piedi con Elena e Giorgio ristrutturando un edificio industriale e ricavando un orto urbano sul tetto. Sono sposato con Erica, docente di storia dell’arte, che ho conosciuto vent’anni fa e ho due figli di dodici e quattordici anni". L'architettura e il cibo entrano costantemente nella sua vita e convivono alla grande ed infatti a tal proposito ha affermato che per la cucina, il primo passo fondamentale è conoscere la materia prima e saperla utilizzare, esattamente come succede nell'architettura.

Gabriele Gatti, chi è il nuovo eliminato di Masterchef

Questa sera, durante la messa in onda di Masterchef 6, in chiaro su Tv8, Gabriele Gatti sarà uno dei prossimi eliminati della nona puntata. Come è arrivato a Masterchef? "A forza di cucinare cene per gli amici i miei piatti sono diventati sempre più apprezzati e sentendomi dire da tutti “perché non ti iscrivi a Masterchef?” infine mi sono deciso a farlo", racconta il portale citato prima. Di seguito, dopo l'eliminazione ha affermato di portare dentro il suo cuore più ricordi positivi che negativi: "Il momento che ricordo con più soddisfazione è quando ho vinto la mistery box con “Mare Grasso”, un piatto originale con degli ingredienti, a detta dei giudici, ottimamente bilanciati". In seguito, ha affermato che Masterchef gli ha regalato anche la consapevolezza di non volersi mai abbattere di fronte alle sconfitte e di non prendersi troppo sul serio e cercare di sorridere anche quando le cose non vanno bene.

