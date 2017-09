Giulia De Lellis vs Asia Nuccetelli/ Antonella Mosetti difende la figlia dalle frecciatine (Domenica Live)

Asia Nuccetelli

Prosegue lo scontro a distanza tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli, dopo il battibecco in diretta tv avuto tra le due ragazze lo scorso anno, durante la permanenza al Grande Fratello Vip di Andrea Damante, fidanzato della prima. Nella passata edizione del reality che ora vede protagonista proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, le due ragazze non erano riuscite a prendersi per il verso giusto, per via di una profonda gelosia della De Lellis nei confronti della figlia di Antonella Mosetti, anche lei concorrente nella medesima edizione. Nelle ultime ore, proprio durante la permanenza nella Casa del GFVip di Giulia, le due ragazze hanno ricordato quanto avvenuto lo scorso anno e non si sono fatte scappare qualche frecciatina al vetriolo reciproca. Ad iniziare la nuova guerra era stata proprio la figlia della Mosetti che sin dalla prima puntata della seconda stagione del reality, alla vista di Giulia nella Casa aveva lanciato un suo sonoro "Poraccitudine has no limits". Il riferimento era forse proprio alla sua acerrima nemica? Non ci è dato saperlo ma le indiscrezioni non sono mancate.

LA MADRE DELL’EX GIEFFINA IN SUO SOCCORSO

Gli attacchi da parte di Asia Nuccetelli a Giulia De Lellis non sono mancati, dopo l'ingresso della giovane "esperta in tendenza" e fashion blogger nel medesimo reality che ha lanciato la figlia di Antonella Mosetti. Al suo post Instagram provocatorio, in tanti hanno intravisto una frecciatina neppure tanto velata alla De Lellis, ma alla fine a confessarlo è stata la stessa Nuccetelli che ha confermato: "Lei è andata lì per il casino che ha fatto con noi l’anno scorso e perché è la fidanzata del tronista! Meglio essere figlia della mamma grazie". Gli animi si sono inevitabilmente accesi tra sostenitori dell'una e dell'altra ragazza, fino a far scendere in campo anche Antonella Mosetti, mamma di Asia, che aveva commentato sotto il medesimo post della figlia: "Troppa, sì", in riferimento probabilmente alla "poraccitudine" citata dalla giovane. Ma cosa è accaduto, nel frattempo, nella Casa? Anche Giulia non ha risparmiato nuove critiche alla Mosetti Jr e durante la sua permanenza a Tristopoli nella prima settimana del reality, tra una chiacchiera ed un'altra aveva ricordato i vecchi episodi avvenuti nella passata edizione, a partire dalla lite in diretta tv con Asia: "Non ero arrabbiata di questa amicizia. Lei, però, ha preso la sua maglietta e questa cosa non mi è andata giù, ho cercato di controllarmi, fino a quando non sono entrata in casa e abbiamo discusso", ha ricordato la fidanzata di Andrea Damante. Oggi, a replicare nel corso della trasmissione Domenica Live sarà proprio Antonella Mosetti, riaccendendo nuovamente i riflettori sul mai sopito contrasto tra la figlia e l'ex corteggiatrice.

