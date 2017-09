Gregorio Paltrinieri/ Incetta di medaglie alle ultime Universiadi (Che tempo che fa)

Gregorio Paltrinieri, in piscina (Facebook)

Ci sarà anche Gregorio Paltrinieri nel già ricco cast di ospiti della prima puntata della nuova edizione di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio che è oramai pronto a tagliare i nastri di partenza domenica 24 settembre (per la prima volta su Rai 1, dopo la lunghissima esperienza su Rai 3). Per il giovane nuotatore azzurro, nato a Carpi nel 1994, a differenza di altri volti noti del piccolo schermo e che sono anche degli habitué negli studi televisivi dello storico talk show del servizio pubblico, si tratterà infatti della prima “ospitata” e c’è da scommettere che l’oramai consueta intervista di Fabio Fazio sarà l’occasione per il 22enne Paltrinieri di ripercorrere le ultime imprese firmate da quello che oramai non è più considerato solo come il nuovo astro nascente del nuoto oppure una semplice promessa, ma un campione di valore mondiale nonché il volto di punta di un movimento che ora ha anche una forte controparte maschile da opporre alla “ingombrante” e mediatica presenza di Federica Pellegrini tra le donne.

GREGORIO PALTRINIERI, LA STELLA DELLE UNIVERSIADI 2017

E Gregorio Paltrinieri si presenterà all’appuntamento televisivo nel programma condotto da Fabio Fazio forte dell’ultima incetta di medaglie, dal momento che il nuotatore carpigiano ha conquistato a Taipei di recente altre tre medaglie d’oro. Infatti a “Greg”, come è oramai conosciuto affettuosamente non solo dagli amici ma anche dai suoi milioni di fan, mancavano proprio dei piazzamenti sul podio alle Universiadi, dopo aver conquistato il gradino più alto alle Olimpiadi, come pure anche ai Mondiali in vasca corta e agli Europei. Nella kermesse che si è svolta in Taiwan dal 20 al 27 agosto, il nuotatore azzurro ha conquistato ben tre medaglie d’oro, diventando così uno degli atleti pluripremiati di questa XXIX Universiade: dopo i successi ottenuti nei 1500 stile libero (specialità dove è campione olimpico e del mondo in carica) e negli 800 stile libero in vasca, Paltrinieri ha fatto anche “tris” aggiudicandosi la finale dei 10 km di fondo.

IL LIBRO-INTERVISTA CON LINUS

Dopo le fatiche delle Universiadi di Taipei, Gregorio Paltrinieri è stato anche protagonista di un evento mondano che, in un certo senso, ha costituito una sorta di antipasto dell’ospitata che lo vedrà protagonista a Che tempo che fa. L’atleta azzurro, come peraltro pubblicizzato anche sulla sua seguitissima pagina Facebook ufficiale, ha presentato lo scorso 11 settembre, presso il Megastore di Piazza Duomo, il volume “Il peso dell’acqua”, una sorta di autobiografia scritta a quattro mani con Linus ed edita per i tipi di Mondadori: il libro è infatti strutturato come un lungo dialogo e che vede il noto direttore artistico di Radio DeeJay intervistare Paltrinieri, ancora 22enne ma con già all’attivo una carriera di successo tra grandi trionfi e pure qualche piccola caduta; non a caso, il sottotitolo del libro, presentato nel corso di un pomeriggio caratterizzato da un aperitivo e dal prevedibile bagno di folla con i suoi fan, è “Una medaglia ha sempre due facce”.

