I SEGRETI DI OSAGE COUNTY/ Su Rai 3 il film con Meryl Streep (oggi, 24 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai 3

MERYL STREEP E JULIA ROBERTS NEL CAST

I segreti di Osage County, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 21,15. Una pellicola di genere drammatica con il titolo originale August – Osage County. Si tratta di un film americano del 2013 che è stato prodotto dalla casa cinematografica della The Weinstein Company in collaborazione con la Smokehouse Pictures ed è stato distibuito dalla BIM Distribuzione. La regia è di John Wells, il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Tracy Letts, il montaggio è stato eseguito da Stephan Mirrione, le musiche sono state composte da Gustavo Santaolalla. Per quanto concerne il cast, è composto da artisti molto amati ed apprezzati in tutto il mondo come nel caso di Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin e Juliette Lewis. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I SEGRETI DI OSAGE COUNTY, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra la storia di una coppia di coniugi, Beverly Weston (Sam Shepard) e sua moglie Violet (Meryl Streep) che vivono a Osage Country. I due hanno una vita travagliata ciascuno con dei problemi molto seri. Beverly è un poeta che però sta ora attraversando una fase di declino ed infatti è caduto nel vizio dell’alcool, mentre la moglie Violet a causa di un grave problema di salute ora è divenuta dipendente di alcuni farmaci, una sorta di oppiacei. Anche se in apparenza Beverly e Violet si sforzano di condurre una vita tranquilla e serena, le difficoltà che quotidianamente si trovano a dover affrontare sono sempre tantissime e per certi versi insormontabili. Un giorno, probabilmente proprio per cercare di evadere da questa situazione, Beverly esce di casa per poi non farvi più ritorno. Dopo alcuni giorni che il marito non era tornato a casa, Violet inizia seriamente a preoccuparsi. Infatti di lì a poco viene trovato morto suicida. In casa con Violet e Beverly ha sempre vissuto la loro figlia più piccola Ivy (Julianne Nicholson) che avvisa il resto della famiglia della grave perdita. Così in breve tempo la famiglia si riunisce per il funerale di Beverly. Arrivano quindi le altre due figlie, Karen (Juliette Lewis) e Barbara (Julia Roberts) ed alcuni parenti più prossimi ed amici. Finito il funerale nei giorni immediatamente successivi, tutti rimangono ancora nella grande casa dei Weston per commemorare Beverly, ma la convivenza forzata porta a galla una serie di conflitti e di ostilità tra tutti i componenti della famiglia. In particolar modo Violet si scontra molto duramente con la figlia Barbara con la quale non ha mai avuto un rapporto sereno, il fidanzato di Karen (Dermont Mulroney) mostra a tutti la sua bizzarra personalità, mentre la più piccola di casa Ivy inizia a progettare di voler fuggire insieme al cugino (Benedict Cumberbatch) del quale è da sempre segretamente innamorata.

© Riproduzione Riservata.