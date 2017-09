IL MIGLIO VERDE/ Su Rete 4 il film con Tom Hanks e David Morse (oggi, 24 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rete 4

NEL CAST TOM HANKS E DAVIDE MORSE

Il miglio verde, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica del 1999 che è stata diretta da Frank Darabong ed ispirata alla storia raccontata all'interno del romanzo omonimo di Stephen King. Il cast è composto da grandi nomi del cinema internazionale come Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Bonnie Hunt, James Cromwell e Michael Jeter. Tom Hanks, che nel Miglio verde veste i panni di Paul, è famoso come interprete di film come Il codice Da Vinci, Polar Express, Il ponte delle spie ed Era mio padre. Il miglio verde è uno dei film più amati degli ultimi 20 anni. La pellicola ottenne ben quattro nomination agli Oscar, non riuscendo a portare a casa l'ambito premio. L'intero film è stato girato all'interno della prigione statele del Tennesse, che un tempo rappresentava il braccio della morte degli Stati uniti. La'ttore che ha interpretato John è Michael Clarke Duncan. L'interprete americano è scomparso nel settembre del 2012. La sua ultima apparizione cinematografica risale al film Cross, diretto da Patrick Durham.

IL MIGLIO VERDE, LA TRAMA DEL FILM

Paul è uno degli anziani ospiti di una casa di riposo del Lousiana. Un giorno, nel corso della proiezioni di un film, l'uomo inizia a disperarsi, piangendo. Torna in camera, in compagnia di una sua amica, ed inizia a raccontare dell' incontro che cambiò per sempre la sua esistenza. Nel 1935, Paul era una guardia carceraria di una prigione molto particolare, perché destinata ad ospitare tutti detenuti prossimi ad essere giustiziati sulla sedia elettrica. Proprio per questo motivo la struttura veniva denominata il miglio verde, per via della colorazione del pavimento, appunto verde, che caratterizzava l'ultimo tratto del corridoio che ospitava la sedia elettrica. John Coffey, accusato di aver aggredito ed ucciso due bimbe, viene rinchiuso nel miglio verde. Fin da subito, l'uomo appare molto debole e fragile. Poco dopo fa il suo ingresso nel carcere, in veste di detenuto, Wild Bill, accusato di tre omicidi.

Quest'ultimo tenta di evadere dando vita ad una sommossa ed aggredendo le guardie. Paul viene ferito al ventre ed, inspiegabilmente, John riesce a guarirlo da un'infiammazione alla vescica che lo atterriva da diverso tempo. John è decisamente un uomo fuori dal comune. Diverso tempo dopo riesce addirittura a riportare in vita un topolino apparentemente morto. Accortosi dei poteri sovrannaturali di John, Paul deicde di usare i poteri dell'uomo per curare la moglie di uno di loro, Melinda, affetta da un male incurabile. La donna guarisce. Paul, ormai consapevole di avere a che fare con un vero e proprio miracolo divino, il giorno precedente all'esecuzione di John, chiede a quest'ultimo se sia intenzionato a scappare via. Cosa farà John? Sfrutterà i suoi poteri per salvarsi dalla pena capitale?

© Riproduzione Riservata.