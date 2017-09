IL SEGRETO / Oggi, 24 settembre la telenovela non va in onda: ecco perché e quando torna

Il Segreto

Il Segreto oggi non va in onda, confermando la decisione presa da Mediaset la scorsa settimana. Con il cambiamento del palinsesto domenicale di Canale 5, non c'è più spazio per la telenovela spagnola che torna ad essere relegata (se così possiamo dire) al periodo compreso dal lunedì al sabato. Gli appassionati del genere dovranno quindi attendere un giorno in più per scoprire se Emilia riuscirà a tornare in libertà dopo la confessione di Severiano Il Bello e tutte le inevitabili conseguenze del caso. La serie, infatti, tornerà domani a partire dalle ore 16:20 appena dopo la fascia pomeridiana del Grande Fratello Vip. Quella che attende i telespettatori sarà infatti una settinama richissima di colpi di scena a partire dall'inaspettato ritorno a Puente Viejo di Cristobal Garrigues. Le intenzioni dell'uomo, infatti, non saranno chiare e in molti penseranno che stia tramando nuovamente qualcosa. Il più preoccupato sarà Raimundo che, dopo essersi dimesso dalla sua carica, penserà che Garrigues possa fare ancora del male ad Emilia.

Il Segreto, anticipazioni dal 25 al 30 settembre

Insieme al ritorno di Cristobal Garrigues, nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 25 al 30 settembre si tornerà a parlare degli intrighi di Ismael. Il ragazzo continuerà a mettere Matias in cattiva luce agli occhi dei Dos Casas, facendo credere che sia stato lui a contattare il giornalista per parlare dello scandalo dei sali difettosi. Beatriz sarà sempre più succube del terribile individuo, mettendo costantemente in dubbio le parole del suo fidanzato e litigando con lui. Nel frattempo Rogelia continuerà a sospettare di un possibile segreto dell'ospite della tenuta e, per capire cosa stia tramando, entrerà nella sua stanza per frugare tra le sue cose. Sarà qui che troverà la sua cartellina contenente i vecchi articoli di giornale nei quali si parla della morte della moglie e del figlio di Hernando. Proprio in quell'istante, però, Ismael troverà la governante e sarà costretto a liberarsi di lei per fare in modo che non informi i padroni di casa della verità. Rogelia verrà quindi spinta giù dalla finestra...

© Riproduzione Riservata.