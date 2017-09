Ignazio Moser / Grande Fratello Vip 2: dopo la lista di Bettarini arriva anche la sua, la sommossa del web

Ignazio Moser

Ebbene sì, dopo Stefano Bettarini, abbiamo un altro concorrente del Grande Fratello Vip che si "vanta" delle sue conquiste in maniera poco convenzionale. Ed infatti, Ignazio Moser fino ad oggi tanto amato dalle donne ma anche dagli uomini, ha confessato di avere un diario dove annota la lista delle donne con le quali è andato a letto mettendo loro anche un voto da uno a dieci. Di seguito, l'aitante ragazzone tutto muscoli ha confessato a Giulia De Lellis il numero esatto di conquiste. L'ex corteggiatrice è quindi rimasta sconcertata: il ragazzo sa il numero preciso. Dopo la pessima figura di Stefano Bettarini che poi, in qualche modo è apparso pentito, arriva un altro uomo che si "bulla" con gli altri delle sue conquiste, non facendone alcun mistero. Tanti i commenti del popolo della rete ed in molti hanno affermato di non trovarlo ancor peggio del previsto visto che - a detta loro - da quando è entrato in gioco non ha fatto altro che parlare di donne quasi apostrofandole come "oggetti". A questo punto, il web spera vivamente che domani sera Alfonso Signorini, possa riportare l'ordine in Casa, dopo le innumerevoli frasi omofobe e maschiliste.

Ignazio Moser, Grande Fratello Vip: la nuova lista indigna il web

Dopo Stefano Bettarini, ci ha pensato Ignazio Moser. La lista delle donne che hanno avuto modo d'interagire con lui in maniera più approfondita è finita in un'agenda. Ma non finisce qui. Le ragazze sono state “classificate” con voti da 1 a 10. Lo scorso anno lo stesso “errore” era stato fatto anche da Stefano Bettarini che, durante una chiacchierata notturna con Clemente Russo, si era lasciato scappare anche alcuni nomi, mettendoli in evidenza come se stesse stilando la lista della spesa. Di seguito, il pugile napoletano ha rincarato la dose apostrofando malamente l'ex moglie dell'ex calciatore, guadagnandosi – di fatto – una sonora espulsione. Cosa succederà domani sera? Tra le frasi omofobe e quelle maschiliste, la Casa del Grande Fratello Vip sta regalando al pubblico un pessimo spaccato televisivo. Signorini e Ilary Blasi faranno qualcosa oppure staranno in silenzio?

