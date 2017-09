L'ISOLA DI PIETRO / Gianni Morandi ritorna in tv dopo 20 anni. Anticipazioni del 24 settembre

L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta su Canale 5

LA FICTION CON GIANNI MORANDI

Al via la fiction L'Isola di Pietro, che andrà in onda questa sera, domenica 24 settembre 2017, su Canale 5. Lo show segna il ritorno tanto atteso di Gianni Morandi sul piccolo schermo, dopo diversi decenni di assenza televisiva. Il cantautore impersonerà infatti il protagonista Pietro, un medico pediatra che grazie al suo ruolo nella comunità è diventato un grande punto di riferimento. La sua vita verrà sconvolta quando la figlia Elena, rimasta lontana da Carloforte, deciderà di ritornare in famiglia dopo un'assenza di 15 anni. La donna nasconde tuttavia un segreto, che lo stesso protagonista ignora. Elena verrà interpretata da Chiara Baschetti, ma il cast si avvarrà di altri nomi importanti del piccolo schermo italiano. Ci saranno infatti Cesare Bocci, nei panni di un criminologo forense, e Cecilia Dazzi, che sarà la preside del Liceo cittadino, Ines, nonché amica di famiglia di lunga data. Si uniscono al cast brillante anche attori del calibro di Ninni Bruschetta, Clotilde Sabatino e Alma Noce. Le riprese sono state effettuate nella splendide cornice della Sardegna, dando modo al telespettatore di vivere assieme ai personaggi della fiction i paesaggi mozzafiati del territorio. Una terra cara tra l'altro a Gianni Morandi e che lo ha tenuto impegnato per quattro mesi. Il cantautore non ha nascosto inoltre durante la presentazione del nuovo format di Mediaset di essere stato inizialmente molto preoccupato per il suo ritorno alla recitazione, dato che si parla di un silenzio durato vent'anni. E' sicuro tuttavia che l'esperienza e la maturità nel mondo dello spettacolo gli permetterà di essere più credibile rispetto ad un tempo. Nel frattempo, Gianni Morandi continua ad essere attivo sui social, riuscendo ad attirare milioni di followers grazie a video e post. L'artista italiano è convinto tra l'altro di aver trovato la formula segreta per combattere gli haters di turno: rispondere con gentilezza e ironia. Non nasconde inoltre di avere una particolare attenzione verso i suoi ammiratori, dedicandosi ogni sera a rispondere ad una quarantina di messaggi. Certo niente a confronto delle migliaia di messaggi che riceve, ma essenziali per lo stesso Morandi per entrare in contatto con la parte più vera delle persone che lo ammirano.

L'ISOLA DI PIETRO, ANTICIPAZIONI DEL 24 SETTEMBRE 2017: LA TRAMA

Una mattina, Pietro sta facendo fare una passeggiata al suo cane, quando un'esplosione lo attira verso la spiaggia. La Vecchia Tonnara stava vivendo in quel momento una festa organizzata dagli allievi del Liceo dell'uomo anno ed anche se Pietro si lancia fra le fiamme per salvare quante più vittime possibili, alla fine rimarrà ferito a sua volta. Nel frattempo, il vicecommissario Elena, figlia di Pietro, ultima le carte per il prossimo trasferimento in Italia del compagno Giovanni, un brillante criminologo forense. In quel momento, Ines entrerà in contatto con la donna per rivelarle quanto accaduto a Pietro, evento che spingerà Elena a fare le valige in fretta ed a raggiungere Carloforte. La donna manca dall'isola da diversi anni, a causa della morte della madre che l'ha costretta a prendere le distanze con la sua vita precedente ed anche con il padre. Una volta scoperto che Pietro sta bene, Elena si ripromette di ripartire il prima p ossibile, ma si ritroverà in modo fortuito a partecipare alle indagini sull'incendio appena avvenuto. Ironia della sorte, dovrà svolgere le ricerche al fianco del suo primo amore, Alessandro. Insieme, i due scopriranno che l'esplosione è stata causata da una quindicenne, Caterina, figlia della direttrice sanitaria locale e vecchia conoscenza della famiglia di Pietro.

