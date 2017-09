L'ISOLA/ Su Rete 4 il film con Michael Caine e David Warner (oggi, 24 settembre 2017)

il film drammatico nel primo pomeriggio di Rete 4

NEL CAST MICHAEL CAINE E DAVID WARNER

L'isola, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 14.15. Una pellicola drammatica che è stata realizzata nel 1980 ed è stata tratta dal romanzo di Peter Benchley, dal titolo omonimo. La regia è stata affidata a Michael Ritchie, mentre il sogetto e la sceneggiatura sono stati curati dallo stesso Benchley. Da considerare che la fotografia è opera del lavoro di Henri Decae, mentre la colonna sonora è stata realizzata dal celebre compositore italiano Ennio Morricone. Si segnala inoltre la presenza della costumista Ann Roth nella produzione, vincitrice del Premio Oscar per i costumi grazie al film Il Paziente Inglese. Il cast accende i riflettori sull'attore e produttore Michael Caine, che interpreterà il protagonista Blair Maynard, al fianco di David Warner, John O'Leary e Zakes Mokae. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ISOLA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il film mette al centro le vicende del giornalista Blair Maynard, un angloamericano ed ex Marine che decide di indagare su alcune barche scomparse misteriosamente nel Triangolo delle Bermuda. Parte quindi alla volta dei Caraibi con il figlio Justin e durante le ricerche vengono attaccati da uno sconosciuto, che li trasporterà con la forza sulle rive di un'isola paradisiaca. Sul posto, Blair scopre che gli abitanti sono in realtà dei pirati francesi che vivono in modo selvaggio fin dalle antichità. Il gruppo ha vissuto infatti sull'isola per diversi secoli, redendendosi invisibili alla società e sopravvissuti grazie al furto di alcune barche. I pirati hanno l'abitudine inoltre di uccidere chiunque riesca ad arrivare sull'isola, ma decidono alla fine di lasciare in vita il giornalista ed il figlio per via di una superstizione. Credono infatti che in questo modo riusciranno ad annullare gli effetti negativi della loro condanna. I due verranno in seguito divisi e mentre Blair dovrà dare un figlio ad una donna del posto, che assume il ruolo di scrittrice per l'intera colonia, Justin verrà visto come il possibile erede del capo Nau. Blair cercherà in ogni modo di fuggire da quel luogo soggetto alla violenza dei pirati, ma per diverso tempo dovrà fare i conti con numerosi fallimenti. Dovrà quindi scendere a compromessi con se stesso e fingere di essere diventato a sua volta parte della colonia, riuscendo a trovare un'arma a bordo di una nave presa d'assalto dai pirati. Per riuscire a salvare Justin dal suo orribile destino, dovrà tuttavia diventare a sua volta un assassino e dare vita ad un massacro.

