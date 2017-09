LUCA GIURATO/ Video, il re delle gaffe torna in tv, ‘trema’ Barbara D’Urso! (Domenica Live)

Luca Giurato (LaPresse)

Torna lui, il grandissimo Luca Giurato che per anni alla mattina sulla Rai ci ha regalato gustosi siparietti e mitiche gaffe tra l’originale “lessico” del giornalista e conduttore romano e le “sparate” fatte durante programmi rigorosamente in diretta. È uno degli idoli del web ormai e oggi torna in tv a Domenica Live pronto per raccontare questi ultimi anni di inattività (a livello televisivo) davanti ad una Barbara D’Urso che sta ovviamente già “tremando” all’idea di che cosa potrà fare (e dire soprattutto) il simpatico ex conduttore di Uno Mattina. È solo di un anno fa l’annuncio definito di Luca Giurato di non volere più dedicarsi a programmi tv, almeno per la conduzione: «Conduzione di programmi? No, ho finito quando dopo il decimo anno ho detto addio a Uno Mattina, era un addio sentito. Ero stanco. Quando si sente di non essere più nella forma dovuta e di dovere quello che meritano sia le trasmissioni sia soprattutto gli ascoltatori o telespettatori si deve troncare, quindi con la conduzione ho chiuso. Sono molto contento di essere invitato in molte trasmissioni sia televisive sia radiofoniche e adesso da un po’ di tempo contentissimo che mi invitano anche a Mediaset, mi fa molto piacere andare lì, ma sempre come opinionista e ospite», spiegava a Radio Rai solo un anno fa. Che per caso, in questi 12 mesi, ci abbia ripensato? Lo scopriremo insieme tra poco a Domenica Live, ma intanto godiamoci il meglio del peggio del Luca Giurato Show!

LE GAG (E GAFFE) PIU CELEBRI

«Buongiorno al nostro ospite, il comandante delle TRECCE DI COLORI, Maggiore TAMARRO»; «Buongiorno e buon INIZIO DI FINE settimana a tutte le telespettatrici… e buon inizio e fine… no!»; Chiedo SCUDO ai telespettatori». Forza, chi non ha mai guardato almeno una volta i video dove il buon Luca Giurato si diletta nel scambiare parole con altre, a sbagliare matematicamente tutti i cognomi degli ospiti e a non accorgersi di quella che la regia gli dice. È uno showman, un grande galantuomo con le donne e un giornalista tra i più simpatici, ma resta soprattutto il grande gaffeur della televisione italiana, celebrato più volte in passato anche dall’imperdonabile Striscia La Notizia. Cosa è un Epimediologo? Quindi… EPIMEDIOLOGO, EPIMEDIOLO’, I-EPIMEDIOLOGO… » e doveva dire epidemiologo, molto semplice in teoria, ma non per il Giurato Showman. E poi tanti altri ancora, dai congiuntivi “geniali” - «I giovani studino le scienze, si APPLICHINIGNO sulle scienze» - fino ad improbabili participi, «Avrà CANASCIUTO, conosciuto alcune di queste ragazze». Insomma, siamo pronti per goderci altre gaffe e intanto… ecco qui il video “definitivo” di raccolta di tutte le sue gag!

© Riproduzione Riservata.