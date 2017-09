Luciana Littizzetto/ La "Lucianina" di Fabio Fazio nel ruolo di guastatrice (Che tempo che fa)

Luciana Littizzetto, in trasmissione (Lapresse)

Come oramai accade da diversi anni, nonostante il cambio di rete Luciana Littizzetto sarà infatti ancora tra le colonne portanti di Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio e che domenica prossima (24 settembre, ore 20.35) farà il suo debutto su Rai 1. E la 53enne cabarettista e attrice originaria di Torino tornerà a ricomporre assieme al conduttore nato a Savona quel fortunato sodalizio che oramai ha travalicato i confini del piccolo schermo per unirli anche nella quotidianità, dove sono grandi amici. Infatti, prima del successo ottenuto assieme a Che tempo che fa con i loro irresistibili siparietti, la Littizzetto e Fazio si erano conosciuti a inizio anno Novanta in occasione del programma Bravo Grazie, per poi lavorare insieme a Quelli che il calcio, e soprattutto, in occasione dei due Festival di Sanremo del 2013 e del 2014: ad ogni modo, per la nuova edizione del suo talk show, Fazio ha spiegato che sono state previste alcune novità ma che invece non ci saranno sorprese riguardo al ruolo della su “Lucianina”.

IL RITORNO DI LUCIANA LITIZZETTO CON "LA BOMBA" SU RADIO DEEJAY

Ad ogni modo, col ritorno dell’autunno non si prospetta solo l’appuntamento con Che tempo che fa su Rai1 per Luciana Littizzetto, dal momento che l’artista torinese divenuta celebre grazie ai primi passi mossi nel mondo del cabaret sarà idealmente al timone di un’altra trasmissione che quest’anno andrà in onda addirittura per la sedicesima edizione e che, col tempo, è diventata una delle attività principali della vulcanica bionda piemontese. Infatti, come confermato proprio dalla stessa diretta interessata a un utente che le domandava novità sulla sua pagina Facebook ufficiale, la Littizzetto ha sostanzialmente confermato che dal prossimo 7 ottobre (dunque ancora nella usuale collocazione del sabato mattina, a partire dalle ore 9) tornerà anche La Bomba, lo show radiofonico condotto assieme al deejay Vittorio Lelli, meglio conosciuto come Vic: il programma infatti è uno dei capisaldi della programmazione di Radio Deejay dal lontano 2002, grazie soprattutto alla sua formula “mista” di rotocalco che mescola con garbo, ma anche un po’ di irriverenza, attualità e satira.

