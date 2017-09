MasterChef Italia 6 / Su TV8 replica puntata 9 e 10, anticipazioni: due eliminati e un vincitore

MasterChef Italia 6

Al centro dell'appuntamento di MasterChef Italia 6 in onda questa sera su Tv8 ci sarà la seduzione, che sarà il tema principale del piatto che gli aspiranti cuochi dovranno preparare a partire dalla Mistery Box. I concorrenti, di conseguenza, avranno a disposizione 45 minuti per realizzare una portata dai sapori equilibrati e in grado di scatenare l'eros, tenendo conto degli alimenti assolutamente banditi e quelli, invece, considerati afrodisiaci. Tutti si metteranno all'opera per cercare di realizzare nel minor tempo possibile il piatto perfetto, ma solo uno di loro ci riuscirà, ottenendo un vantaggio molto importante nella prova successiva dell'Invention Test. Anche in questo caso, a prevalere su tutti sarà il giovanissimo Valerio, che conquisterà i quatto giudici con un piatto semplice, dal gusto equilibrato e soprattutto buonissimo. Riuscirà l'aspirante chef a sfruttare al meglio il vantaggio accumulato nella prova successiva?

OSPITE HEINZ BECK

Joe Bastianich, Antonino Canavaccuolo, Bruno Barbieri e Carlo Cracco, questa sera apriranno le cucine di MasterChef Italia 6 per il quinto e imperdibile appuntamento della stagione. Ancora una volta, i cuochi stellati dovranno giudicare le pietanze degli aspiranti chef attraverso tre importantissime prove, che oltre a mettere in evidenza i talenti più geniali, segneranno profondamente il percorso dei meno meritevoli. A lasciare la cucina del noto talent culinario, infatti, in questa puntata saranno due concorrenti, che dovranno sfilarsi il grembiule bianco e abbandonare per sempre il sogno di diventare il miglior cuoco amatoriale d'Italia. Questa sera, però, a dare man forte ai giudici, ci sarà un ospite d'eccezione, Heinz Beck, lo chef tedesco da tre stelle Michelin che, nel corso dell'Invention Test chiederà ai concorrenti in gara di cucinare e valorizzare una serie di ingredienti davvero insoliti. Chi sarà eliminato?

