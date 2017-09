MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA / Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale: diretta streaming video (24 settembre)

Mezzogiorno in famiglia su Rai 2

Paolo Fox torna in pista a "Mezzogiorno in Famiglia" con il suo Oroscopo. Per visionarlo in diretta streaming, potete serenamente recarvi sul sito web di RaiPlay e, dopo esservi opportunamente registrati, potrete visionare i contenuti di Rai2 in live. Stesso discorso per quanto riguarda l'applicazione mobile, per tablet, phablet e smartphone di ultima generazione. In quel caso inoltre, disponendo di una connessione dati, potrete guardare l'oroscopo anche in mobilità, ovunque voi siate. Grande attesa sul web, ecco perché, anche la pagina Facebook del programma ha condiviso uno scatto dell'astrologo, seguito da tanti commenti dei fan. Molti di loro però, lamentano la presenza in studio di Adriana Volpe. "Peccato questa trasmissione rovinata dalla presenza della Volpe", si legge. E ancora: "Io no. Ho sempre visto molto volentieri il programma. Ma ora con la Volpe, proprio no. Mi dispiace per Paolo Fox. Facevo sempre le foto e registravo per i miei figli che vivono all'estero e inviavo tramite wa. Ora se ne faranno una ragione. Leggerò di più o guarderò altro. Spero che Guardì capisca. Mi è sempre stato simpatico", "Per fortuna che c'è Paolo Fox. Speravamo di esserci liberati della Volpe. Certo che la Rai sa come farci guardare i canali mediaset". Se anche voi volete interagire con i sostenitori dell'oroscopo di Paolo Fox, potete farlo cliccando qui. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ATTESA PER L'OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

C'è grande attesa per la puntata di Mezzogiorno in famiglia che andrà in onda tra poco su Rai Due. Tra i momenti più interessanti c'è sicuramente l'oroscopo di Paolo Fox. Il noto astrologo cerca sempre di coinvolgere tutti dando meno peso allo Zodiaco e più al far comprendere al pubblico come le indicazioni non siano un dogma o solo consigli a cui ispirarsi. Inoltre è attesa per oggi la personalissima classifica, con tanto di voti, per la prossima stagione. Paolo Fox analizzerà l'andamento dei vari segni zodiacali facendo capire al pubblico anche la tendenza di come si muoveranno gli astri per la settimana che andrà tra il 25 settembre e l'1 ottobre. Staremo a vedere quali saranno i segni zodiacali top e quelli flop oltre a quelli che saranno in attesa di un futuro migliore magari con qualche speranza già per i prossimi giorni. L'astrologo Paolo Fox è uno di quelli che è amato da tutti anche da chi per quanto riguarda l'oroscopo è un po' più scettico.

RIASSUNTO PUNTATA DI IERI

Torna oggi, domenica 24 settembre 2017, Mezzogiorno di Famiglia con tanto di appuntamento imprescindibile con l'oroscopo di Paolo Fox. La trasmissione è andata in onda anche ieri con tantissimi colpi di scena. La sfida tra le due squadre della giornata, Albenga vs Giardini Naxos, vede come capitani Matilde Brandi e Costantino Vitagliano il comune che riuscirà a vincere si porterà a casa uno scuolabus. E' poi il momento di ''Ditelo a Friscia'' simpatica rubrica che cura l'attore Sergio Friscia. La puntata di ieri si è conclusa con il vantaggio di Albenga che quindi partirà oggi con due punti di vantaggio. Si chiude il programma con il giochino tanto atteso ''la senti questa voce''. Alla fine viene indovinato che era Noemi anche sec'è da dire che la prova non era poi così complessa. Staremo a vedere cosa accadrà oggi e a quali prove saranno sottoposti i protagonisti.

