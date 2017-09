Michele Pirozzi / Eliminato Masterchef Italia 6, l'impresario di pompe funebri via dal cooking show

Michele Pirozzi

“Masterchef rappresenta, per me, l’inizio di un sogno”, con queste parole Michele Pirozzi aveva fatto il suo esordio all'interno della sesta edizione del cooking show di Casa Sky. Cosa succederà stasera? Sfortunatamente il sogno del 35enne si fermerà qui con la sua eliminazione. Stasera, nel prime time di TV8, andrà in onda in replica (ed anche in chiaro), la nona puntata della sesta edizione in attesa del debutto della settima. Ma chi è Michele Pirozzi? Conosciamo meglio il concorrente che stasera si giocherà tutto pur di rimanere nella famosa cucina del talent show culinario più famoso e amato della televisione italiana. Michele ha 35 anni e viene da San Felice a Cancello. Lui è sociologo però lavora come impresario per le pompe funebri. Tra passione e lavoro, nutre anche un fortissimo interesse per la cucina ecco perché è riuscito ad entrare e far parte del famoso programma che vedremo stasera in chiaro, sul canale 8 del digitale terreste.

Michele Pirozzi, chi è il nuovo eliminato di Masterchef

Michele Pirozzi sarà il nuovo eliminato delle nona puntata di Masterchef in onda oggi, nella prima serata di TV8. Insieme a lui anche l'architetto 48enne di Torino, Gabriele Gatti. La passione per la cucina ed i fornelli, nasce in Michele da molto giovane. Intorno ai 13, 14 anni si sviluppa in lui questa bella curiosità. Un episodio però, gli apre il cuore verso la cucina: la madre fuori casa. La mamma di Michele infatti, ha cominciato a lavorare e lui, dopo un divertente episodio con il fratello, si è preso la responsabilità di accudire sia lui che la cucina. Il ragazzino infatti, aveva fatto esplodere la caffettiera e così, dopo tanti esperimenti è riuscito a passare le selezioni ed entrare a Masterchef. Tante nel corso degli anni, le sperimentazioni che poi ha voluto sottoporre al severo giudizio di sua madre, degli amici ed anche della sua fidanzata. Tra i suoi cavalli di battaglia tutte le specialità campane: cosa andrà storto stasera? Per scoprirlo, sintonizzatevi a partire dalle 21.10 circa su TV8.

