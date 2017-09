Miriam Leone/ Nei panni di Erminia Manfredi (Che tempo che fa)

Miriam Leone, sul set (Archivio)

Miriam Leone è tra gli ospiti più attesi della serata inaugurale di Che tempo che fa, in programma domenica prossima 24 settembre (ore 20.35) per la volta su Rai1 dopo una lunga “militanza” sulla terza rete: infatti, la 32enne attrice originaria di Catania sarà una delle protagoniste della seconda parte del talk show condotto da Fabio Fazio in compagnia del collega Elio Germano, dal momento che entrambi figurano nel cast di In arte Nino, il biopic girato nel 2016 e dedicato alla carismatica figura di Nino Manfredi: la pellicola, tra l’altro, sarà trasmessa proprio dalla rete ammiraglia del servizio pubblico per la prima volta il prossimo lunedì 25 settembre in prima serata. Inoltre, al pari di Germano, per l’ex modella e conduttrice siciliana, salita agli onori delle cronache alcuni anni fa dopo la vittoria nella 69esima edizione di Miss Italia (2008), si tratta di un ritorno da Fazio, dal momento che era stata già invitata nel 2015 e, più recentemente, lo scorso 28 maggio per Che fuori tempo che fa.

MIRIAM LEONE NEI PANNI DI ERMINIA MANFREDI

Nell’ospitata di domenica sera a Che tempo che fa, Miriam Leone parlerà anche della sua nuova esperienza in una fiction televisiva dopo aver recitato, tra gli altri, in alcune miniserie di successo prodotte dalla Rai (Non uccidere e I medici) oltre che da Sky Cinema (1993): infatti, nel film girato da Luca Manfredi, figlio dell’indimenticabile Nino nel 2016, l’oramai ex Miss Italia e conduttrice televisiva vestirà i panni di Erminia Ferrari, la vedova Manfredi e che oggi ha 86 anni. Nel film per la tv dedicato all’attore ciociaro protagonista di alcuni grandi capolavori della commedia all’italiana e che si avvale anche delle musiche di Nicola Piovani, la Leone e Germano interpretano due giovani Erminia e Nino, ripercorrendo nell’arco di 15 anni le prime tappe di uno straordinario sodalizio sentimentale prima ancora che artistico: come è facile intuire, uno dei fulcri della sceneggiatura di In arte Nino è proprio l’incontro con Erminia, la donna che rimarrà con “Saturnino” (suo vero nome di battesimo) fino alle morte, avvenuta nel 2004.

IL PRESUNTO FLIRT CON MATTEO MARTARI

Nelle ultime settimane il nome di Miriam Leone è tornato a monopolizzare prepotentemente le pagine di alcuni settimanali rosa e di magazine scandalistici per via di una -per adesso- presunta “liaison” con Matteo Martari: infatti, stando ad alcuni rumors, la 32enne nata a Catania avrebbe una relazione col quasi coetaneo e collega nato a Verona nel 1983 e conosciuto proprio sul set di Non uccidere, la fiction andata in onda su Rai 2. Insomma, un amore che buca il piccolo schermo e travalica dalla fiction fino alla realtà: infatti, gli attori erano uniti sul set e uno scoop realizzato da Diva e Donna sembrerebbe confermare che i due ora lo sarebbero anche nella vita reale. Infatti, galeotta sarebbe stata una cena romantica che li ha visti protagonisti in un noto ristorante della capitale. Che la Leone sia oramai pronta a voltare pagina dopo la relazione avuta in passato con il 43enne Davide Di Leo, in arte conosciuto come “Boosta”, dei Subsonica? In attesa di riscontri ufficiali sulla nascita di questa nuova coppia, come si dice in questi casi “se son rose…”.

