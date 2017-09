Nino Frassica/ Il ritorno sul set di Don Matteo (Che tempo che fa)

Nino Frassica, in posa (Facebook)

NINO FRASSICA TORNA A CHE TEMPO CHE FA

Già presente in passato come uno dei volti fissi di Che fuori tempo che fa, il programma spin-off che lo ha visto protagonista dal 2015 a oggi, Nino Frassica si ripresenta ai nastri di partenza della nuova stagione di Che tempo che fa in una nuova veste, affiancando ovvero Fabio Fazio assieme ad un vero e proprio cast di ospiti che comprende anche Vincenzo Salemme, Fabio Volo, Orietta Berti e anche Gigi Marzullo. Il 66enne attore, cabarettista e conduttore radiofonico originario di Messina è stato dunque confermato per questa rinnovata versione del talk show di maggior successo del servizio pubblico e che riaprirà il 24 settembre i battenti con una puntata della durata di tre ore: nonostante alcuni “rumors” circolati negli ultimi giorni, non è ancora ben chiaro il modo in cui Frassica e gli altri volti fissi interverranno in trasmissione ma è probabile che avranno, tra un’ospitata e l’altra, maggiore spazio rispetto al passato o, in alcuni casi, anche un momento appositamente dedicato a loro. Non resta che attendere la messa in onda della prima puntata, in programma domenica sera (a partire dalle ore 20.35).

UN'ESTATE TRA INCIDENTI E CONTRATTEMPI

Quella appena trascorsa non è stata comunque un’estate certo fortunata per Nino Frassica, vittima un piccolo incidente ed alcuni contrattempi che ne hanno “movimentato” le vacanze e rallentato l’attività con il suo oramai storico complesso, ovvero Los Plaggers Band con il quale ha comunque continuato ad esibirsi fino a pochi giorni fa. Infatti, prima c’è stato a luglio un improvviso malore che l'ha colpito a Taranto durante una serata di beneficenza e che l'ha successivamente costretto al ricovero in una locale struttura sanitaria: in quell'occasione, lo stesso Frassica aveva poi tranquillizzato tutti i fan su Facebook postando un suo fotomontaggio sulla figura di un domatore e accompagnandolo con la didascalia “Sono un leone”. Successivamente c’è stato il forfait dello scorso 18 settembre, con l’attore che avrebbe dovuto presenziare proprio con la sua band ad un evento ad Osimo (Ancona) prima di rinunciare all'appuntamento, chiedendo all’organizzazione la rescissione unilaterale del contratto e annullare l'esibizione a causa di "sopraggiunti impegni televisivi".

SUL SET PER LE RIPRESE DI "DON MATTEO"

Non solamente la radio con il suo show Programmone che, dal 2015, va in onda su Radio Due, e il ritorno sulle scene di Che tempo che fa dal prossimo 24 settembre: per Nino Frassica si prospetta infatti anche una nuova stagione da protagonista, assieme all’oramai sodale Terence Hill, di Don Matteo, una delle fiction di maggior successo delle reti Rai. Il comico e cabarettista siciliano è infatti nel cast della serie televisiva sin dalla prima stagione, andata in onda nel 1999, e nei primi giorni si settembre è stato a Spoleto (Perugia) per girare alcuni degli episodi della stagione che verrà. Sul set di Don Matteo erano praticamente presenti tutti i "big" della fiction ideata da Enrico Oldoini, assieme ad alcune delle new entry quali Maria Chiara Giannetta e anche Maurizio Lastrico. Stando inoltre a quanto si apprende, le riprese delle nuove puntate sono continuate per tutto il mese di settembre e si concluderanno il prossimo 7 ottobre, prima di una fisiologica pausa e poi riprenderanno di nuovo a novembre inoltrato.



