ORIETTA BERTI/ Il suo debutto dietro ai fornelli di Masterchef (Che tempo che fa)

Orietta Berti

Orietta Berti sarà ospite a “Che tempo che fa” nella puntata di domenica 24 settembre 2017. Il talk show di Fabio Fazio farà il suo esordio su Rai 1 e una delle più celebri cantanti della storia della musica italiana si racconterà, con lo stile a tratti serio, ma a tratti anche scanzonato, dell’intervistatore genovese. Orietta Berti è arrivata a festeggiare cinquant’anni di carriera che si stanno avvicinando verso i sessanta a grandi falcate, considerando che la prima esibizione canora dell’artista risale al 1961. A prescindere dall’immagine rassicurante e leggera che la cantante emiliana ha sempre suggerito, Orietta Berti ha comunque anche messo in luce un’eclettismo musicale spesso anche inaspettato, che è stato però il grande segreto della sua carriera nel mondo della musica leggera. Le partecipazioni al Festival di Sanremo continuano a rappresentare il suo cavallo di battaglia, con undici apparizioni in gara al Festival della Canzone Italiana, dal 1966 al 1992. Orietta Berti è stata anche un volto familiare della tv con 5 anni nel cast fisso di “Buona Domenica”.

ORIETTA BERTI E IL CONTENZIOSO COL FISCO

Parlando di attualità, nell’intervista di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, per Orietta Berti ci sarà sicuramente da affrontare anche la questione fiscale che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane, risultando peraltro vincitrice dal contenzioso con l’agenzia delle entrate. L’oggetto del contendere riguardava molti anni di versamenti Irap, dal 1998 (quindi quasi venti anni di contribuzioni), che la cantante emiliana era convinta di non dover versare, con tre ricorsi arrivati fino alla corte di Cassazione: queste tasse infatti non dovevano essere pretese dall’Erario, decine di migliaia di euro che torneranno in forma di rimborso nelle tasche di Orietta Berti, che al di là della questione economica sicuramente non secondaria, si è detto soddisfatta tramite il suo avvocato Alberto Gambetti dell’esito dei ricorsi, visto che era da sempre convinta di essere nel giusto e di non dover versare come una SPA contributi e tasse non dovute, non essendoci una struttura che dava un valore aggiunto ai suoi introiti.

PRONTA PER CELEBRITY MASTERCHEF 2

La questione fiscale è stata ovviamente preponderante, ma per Orietta Berti l’estate è stata comunque all’insegna della musica, come ormai da oltre cinquant’anni avviene nella sua carriera, con partecipazioni a Festival e serata in tutto lo Stivale, come l’apparizione a Gonella di Antignano a fine agosto che ha ottenuto un grande successo. Ma non è finita qui, perché Orietta Berti, come annunciato solo la settimana scorsa, farà parte del cast di Celebrity Masterchef, lo show ispirato al celebre talent show culinario che vede però in gara personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema e della musica. E Orietta Berti ci sarà, non essendo di certo un segreto la sua passione per la cucina e soprattutto la sua bravura dietro i fornelli, con la cantante che nel corso della sua carriera si è cimentata spesso, nelle sue apparizioni televisive, nel suggerire ricette e nel mostrare la preparazione di piatti legati soprattutto alla tradizione culinaria emiliana.

