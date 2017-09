Oroscopo Paolo Fox a LatteMiele le previsioni di oggi 24 settembre 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX PREVISIONI DEL 24 SETTEMBRE 2017 A LATTEMIELE

L'Ariete vive qualche perplessità di fondo che nelle ultime settimane ha rallentato i nati sotto il segno; perplessità causate da motivi esterni, o da una generale sensazione di insofferenza. E' il momento della ricostruzione di nuovi riferimenti nella vita, nuove idee, nuovi progetti e nuovi programmi da perseguire. Da ottobre Giove sarà in fase negativa che andranno incontro a sfide. Ai nati sotto il segno del Toro è consigliata una certa cautela soprattutto nel parlare e nell'esporsi. Senza voler mettere in discussione la capacità di convincere gli interlocutori, sarebbe meglio non essere troppi autoritari. Meglio qualche compromesso o al massimo qualche timida bugia per evitare dei conflitti noiosi. Da lunedì avrà inizio una fase di recupero.

OROSCOPO IN PILLOLE

Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Lo Scorpione in questo momento ha delle intuizioni che valgono davvero oro. Alcuni hanno sbloccato delle situazioni che sembravano piuttosto delicate altri invece si devono mettere sotto per riuscire a ritrovare un momento positivo che da troppo momento mancava. Il Capricorno ama comandare e ha bisogno di organizzarsi per trovarsi naturalmente a suo agio in diverse posizioni di merito. L'Acquario si sente incerto e turbato già da ieri. Continuano diversi momenti complicati con diverse situazioni che non sembrano tenerlo tranquillo. Stanno capitando delle preoccupazioni per quanto riguarda il lavoro. I Pesci sono invece incoraggiati da una Luna che è favorevole per diversi motivi e da ottobre vivrà sicuramente un momento di grande emozione seguendo diverse situazioni da considerare molto interessanti.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

È interessante andare a fare un parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Continua il turbamento da parte dell'Acquario che già da ieri si sentiva incerto e pieno di dubbi. In questo momento si vivono diverse circostanze che stanno regalando anche molte soddisfazioni. Alcuni hanno ansia soprattutto per quanto riguarda l'amore e non sempre le cose sembrano andare come si vorrebbe. E' un momento in cui tutte le cose che si fanno sembrano essere complicate. Il Sagittario ha finalmente reagito a un momento di grande difficoltà, servirà trovare nuovamente le dinamiche giuste per prendere delle decisioni. La Bilancia è passionale e ritrova la forza di doversi innamorare con una persona che regala emozioni. Attenzione a vivere troppo di fretta le situazioni che richiedono coinvolgimento sentimentale.

