PAOLO BROSIO E LA MAMMA/ Come sta la signora Anna? Paura dopo un improvviso malore (Domenica Live)

Paolo Brosio

Come sta l’anziana mamma di Paolo Brosio? Ha destato non poca preoccupazione e sgomento tra i telespettatori la dichiarazione del noto giornalista e volto televisivo che, qualche giorno fa, proprio in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 aveva annunciato un malore che aveva colto improvvisamente l'anziana madre poco prima della diretta, tanto da non permetterle di poter intervenire con la trasmissione di Barbara d'Urso. A fornirci nuovi aggiornamenti sarà oggi il programma Domenica Live, che si ricollegherà da casa Brosio aggiornando i telespettatori sulle condizioni di salute della signora Anna. La donna ha 96 anni ed il malore aveva creato notevoli timori soprattutto dopo le esternazioni del figlio che aveva annunciato nella puntata dello scorso 13 settembre di Pomeriggio 5 la situazione allarmante della madre, la cui età, soprattutto, aveva acceso alcuni campanelli di allarme.

MANCAMENTO E ALLUCINAZIONI PER ANNA BROSIO

Il tema dei bamboccioni al quale avrebbero dovuto prendere parte Paolo Brosio e la mamma era stato rimandato forzatamente a causa di un malore improvviso che aveva colto la donna. La 96enne, infatti, poco prima del collegamento in diretta tv era stata colta da un mancamento e da alcune allucinazioni: a riferirlo alla padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5 era stato lo stesso Brosio affiancato dal medico che aveva soccorso la donna. "Purtroppo la mamma ha avuto un mancamento", aveva raccontato lo scrittore con visibile amarezza e preoccupazione. Madre e figlio erano tornati da poche ore da un periodo di riposo vissuto a L’Abetone, ma proprio al rientro in casa era intervenuto il malore che aveva destato molta apprensione. La causa, molto probabilmente, sarebbe da addebitare al repentino cambio di temperatura provocato da uno sbalzo termico di circa 15 gradi e che avrebbe avuto conseguenze non indifferenti sul fisico dell'anziana signora. Ad intervenire prontamente era stato il primario dell'ospedale San Camillo che in diretta a Pomeriggio 5 aveva rivelato la "sintomatologia preoccupante" riscontrata nella signora che, dopo averla messa a riposo si stava lentamente riprendendo grazie anche all'assunzione degli adeguati farmaci. "Con il solito affetto ci ha sorriso ed ha fatto anche qualche battuta" aveva spiegato il medico. Ed oggi, la mamma di Paolo Brosio riuscirà a salutare Barbara d'Urso ed a tranquillizzare anche il pubblico da casa direttamente in video?

