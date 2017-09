PIERFRANCESCO FAVINO/ Per l'attore romano un futuro a Hollywood? (Che tempo che fa)

Pierfrancesco Favino

AL FIANCO DI FIORELLO AL CINEMA

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio. Tanti gli ospiti d’eccezione che vi prenderanno parte tra cui l’attore romano Pierfrancesco Favino che a metà della prossima settimana sarà nuovamente protagonista ai botteghini. Infatti, è in uscita giovedì 28 settembre la commedia Chi m’ha visto? diretta dal regista Alessandro Pondi nella quale recita al fianco di Beppe Fiorello, Dino Abbrescia e Mariela Carriga. È la storia di un giovane cantante italiano che vorrebbe riuscire ad avere successo ma puntualmente si trova alle prese con i sberleffi e le prese in giro dei propri compaesani. Ad aiutarlo ci penserà una sorta di bullo di paese che ha in mente una strampalata idea per attirare l’attenzione dei mass media sull’artista e quindi permettergli di avere successo. Insomma una storia molto divertente sulla quale ne sapremo di più direttamente dai principali protagonisti.

AD OTTOBRE PROTAGONISTA DEL FILM RACHEL

Pierfrancesco Favino sarà protagonista al cinema anche nel mese di ottobre con il film Rachel diretto da Roger Mitchell e nel quale recita al fianco dell’attrice Rachel Weisz. Una esperienza internazionale che ha lasciato intendere un possibile futuro ad Hollywood. In un’intervista rilasciata alla rivista IoDonna, tuttavia l’attore ha escluso questa opzione rimarcando l’amore per la propria terra parlando anche del suo rapporto con le donne: “No, vorrei partecipare a bei progetti qui in Italia. Lavorare fuori mi ha fatto capire che appartengo alla mia terra e voglio restarci, almeno finché mi dà la possibilità di crescere e raccontare storie nuove... Il mio rapporto con le donne? Sono cresciuto con tre sorelle e vivo con una compagna e due figli, praticamente circondato da donne quindi me lo sono sempre chiesto ma non vorrei essere nella mente di una donna. E non solo perché sarebbe oggettivamente impossibile ma perché è bello che rimanga un po’ di mistero. Diciamoci la verità, se avessi una risposta a questa domanda aprirei un banchetto e ci farei i miliardi. Intanto resto un ammirato spettatore del genere femminile…”.

