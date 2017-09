PRISONERS/ Su Iris il film con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal (oggi, 24 settembre 2017)

il film thriller in prima serata su Iris

NEL CAST HUGH JACKMAN

Prisoners, il film in onda su Iris oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta nel 2013 negli Stati Uniti d’America da una serie di case cinematografiche e distribuita ai botteghini dalla Warner Bros. La regia è stata affidata a Denis Villeneuve mentre sia il soggetto che la sceneggiatura sono state ideate e sviluppate da Aaron Guzikowski. Le musiche che formano la colonna sonora sono state composte da Johann Johansson, il montaggio è stato eseguito da Gary D. Roach e Joel Cox mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Roger Deakins. Nel cast Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello, Terence Howard e Viola Davis. Ma adesso, vediamo insieme nel dettaglio la trama del film.

PRISONERS, LA TRAMA DEL FILM

Tutta la famiglia Dover si appresta a festeggiare il giorno del Ringraziamento. Il capo famiglia Keller Dover (Hugh Jackman) ha scelto per la propria famiglia di vivere all’interno di una tranquilla cittadina della Pennsylvania. Qui i ragazzi possono uscire di pomeriggio ed andare in giro in bicicletta senza incontrare il minimo pericolo. Tutto è pronto per un pranzo all’insegna della festa con la famiglia Dover che ha invitato nella sua bella casa anche i cari amici Birches. È davvero tutto fin troppo tranquillo, infatti da un momento all’altro, mentre i grandi sono impegnati con il banchetto le due piccoline, Anna, figlia dei Dovers e Joy la sua amichetta non si trovano più. Sembrano scomparse nel nulla. Nella casa scende il panico, le due famiglie sono incredule a quanto sta accadendo, fino ad un attimo prima le due bambine giocavano tranquille poi il vuoto. Dopo aver visto invano intorno alla casa, i Dovers e i Birches decidono di chiamare la polizia. Non appena il detective Loki (Jake Gyllenhaal) arriva sul posto inizia a fare delle domande riguardo a qualcosa di strano visto intorno all’abitazione qualche ora prima e proprio questa sembra essere una buona pista dalla quale iniziare a cercare le due bambine. Infatti proprio qualche ora prima i rispettivi coniugi ricordano di aver visto un vecchio camper parcheggiato proprio in prossimità delle loro abitazioni. Dopo qualche analisi si riesce a risalire al proprietario e guidatore del camper. Si tratta di un uomo di nome Alex Jones (Paul Dano) che prontamente il detective fa trattenere. Tuttavia però a causa di mancanza di reali prove che attestino che effettivamente l’uomo centri qualcosa con la scomparsa di Anna e Joy, la polizia è costretta a rilasciare l’uomo. I Dovers sono contrariati dalla cosa, ma d’altronde questa è la legge, tuttavia però da genitori sono consapevoli che il passare del tempo gioca a loro sfavore. Così insieme ai Birches, Keller decide di giocarsi il tutto per tutto perché vi è in gioco la vita di sua figlia e di Joy.

© Riproduzione Riservata.