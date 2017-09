STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Che tempo che fa (domenica, 24 settembre 2017)

programmi tv rai

Per la prima serata di oggi, domenica 24 settembre 2017, il palinsesto Rai si preannuncia ricco di contenuti e novità. Finalmente è terminata l'attesa per la nuova edizione di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Litizzetto. La trasmissione, ormai passata a Rai 1, sarà sicuramente uno dei programmi più seguiti della serata. NCIS è la serie tv che manda in onda Rai 2 e Rai 3 dedica la sua prima serata al film drammatico I segreti di Osage County. Ancora film per Rai 4 con Child 44- Bambino 44, il programma di approfondimento Wild Italy è la scelta fatta da Rai 5 e Fatti unici è il programma comico in onda su Rai Premium. Ma adesso, dopo questa breve introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Il programma della domenica sera condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa, sarà infatti trasmesso su Rai 1 a partire dalle 20.35. Lo show, che fino alla scorsa stagione andava in onda su Rai 3, si è fatto conquistato il privilegio di essere trasmesso dalla rete ammiraglia di mamma Rai. Alle 23.30 Fazio cederà il posto allo Speciale del Tg1, incentrato su principali fatti di cronaca e di attualità del momento. Come ogni domenica, Rai 2 dedica la sua prima serata a due nuovi episodi della famosa serie tv crime NCIS ed a seguire ampio spazio verrà dato agli aggiornamenti della Domenica Sportiva sulle ultime notizie del campionato di serie A. I segreti di Osage County sarà il film protagonista della prima serata di Rai 3. Violet è affetta da un grave tumore alla bocca. Suo marito Beverley, un giorno, scompare nel nulla e la figlia Ivy decide di riunire l'intera famiglia nella speranza di riuscire a ritrovare suo padre.

Anche Barbara, sorella di Ivy, è costretta, con grande malessere, a far ritorno a casa. Poco dopo scopriranno che l'uomo è deceduto. Su Rai 5 tocca a Wild Italia, la trasmissione di approfondimento culturale che accompagna lo spettatore nei luoghi più incantevoli e suggestivi del nostro Paese, all'interno di grotte ed anfratti mozzafiato. Rai movie propone il film drammatico dal titolo Big Eyes, con Amy Adams e Christoph Waltz. La trama racconta la vita di Margaret Keane, artista americana degli anni 50. Per anni molti nutrirono il sospetto che molti suoi quadri fossero in realtà stati realizzati da suo marito Walter Keane. Su Rai Premium si ride con Fatti Unici, il programma comico che vede come protagonisti alcuni comici di Made in Sud. La trasmissione avrà presto una seconda edizione che sarà trasmessa su Rai Due.

LA PROGRAMMAZIONE RAI STASERA IN TV:

- Rai uno ore 20.35 Che tempo che fa, programma di varietà

Ore 23.30 Speciale tg1, telegiornale

- Rai due ore 21.20 NCIS, serie tv crime

Ore 23.00 Domenica sportiva, approfondimento giornalistico

- Rai Tre ore 21.15 I segreti di Osage County, film drammatico

Ore 23.25, Tg 3, telegiornale

- Rai 4 ore 21.05 Child 44- Bambino 44, film drammatico

- Rai 5 ore 21,15 Wild Italy, programma d'approfondimento

- Rai Movie ore 21.10 Big Eyes, film drammatico

- Rai Premium ore 21.20 Fatti unici, programma comico

© Riproduzione Riservata.