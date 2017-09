STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: L'isola di Pietro e X-men le origini (domenica, 24 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, domenica 24 settembre 2017, la programmazione dei canali Mediaset, prevede tantissimi film in programma ma ciò che richiamerà l'attenzione dei telespettatori a casa sarà senz'altro la prima puntata de L'isola di Pietro, la serie tv in sei puntate con protagonista Gianni Morandi, che torna a recitare in tv dopo 17 anni. Italia 1 propone invece il film d'azione X - Men le origini -Wolverine e Rete 4 il film dramamtico Il miglio verde. La5 manda in onda una serie tv drammatica e Mediaset Extra pensa invece al reality con una puntata del Grande Fratello Vip. Iris e Italia 2 propongono due film di genere diverso mentre Top Crime e Boing trasmettono una serie tv poliziesca e un cartone animato per i più piccoli. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Approda su Canale 5 la tanto attesa nuova fiction con protagonista l'inossidabili Gianni Morandi, dal titolo L'isola di Pietro. Protagonista della storia è appunto Pietro, un uomo rifugiatosi nella splendida cornice di Carloforte, in seguito alla morte di sua moglie. L'uomo è un medico ed ha una figlia, Elena. La ragazza non fa ritorno a casa da oltre 15 anni, per via di un segreto che nemmeno Pietro conosce. La ragazza sarà costretta a rientrare a Carloforte a causa di un incidente che coinvolgerà anche suo padre Pietro. A seguire, alle 00.10, verrà dato spazio ai protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip con una diretta dalla casa. Su Italia 1 andrà in onda ilf ilm X - Men le origini - Wolverine primo di una trilogia cinematografica dedicata al personaggio di Wolverine.

La trama racconta infatti le avventure del personaggio della Marvel a partire dal primo momento in cui Logan scopre i suoi poteri mutanti. Dopo essere sfuggito alla sua natura, dovrà nuovamente fare i conti con il passato. Alle 23.30 tocca a Van Helsing, il cacciatore di vampiri più famoso del cinema. Su Rete 4 sarà invece trasmesso Il Miglio Verde, film tratto da un romanzo di Stephen King che racconta la storia di una guardia carceraria e di un detenuto molto particolare. John, il prossimo ad essere destinato alla sedia elettrica, sembra avere poteri soprannaturali. Nonostante ciò non intende scappare via dal suo destino ormai segnato.

Alle 00.40 tocca al film drammatico Cosa voglio di più. Su La5 andranno in onda due episodi della serie tv The Night Shift III e su Mediaset Extra, come di consueto, sarà possibile osservare i protagonisti del GF Vip 2017. Il film poliziesco Prisoners sarà invece il protagonista della prima serata di IRis. In una tranquilla cittadina della Pennsylvania, due bimbe spariscono improvvisamente nel nulla. Keller, il padre di una delle due, inizia ad indagare concentrando la sua attenzione su uno strano furgone parcheggiato d'avanti la loro abitazione. Si Italia 2 sarà invece la volta del film drammatico dal titolo Romeo deve morire. Ad Oakland è in corso una spietata guerra tra gang criminali di razza ed etnia differenti tra loro. Singo, uno dei componenti della compagine asiatica viene ucciso e suo fratello Han evade di prigione per vendicare la morte dell'uomo. Su Top Crime andrà in onda la serie poliziesca Close To home ed Adventure Time sarò protagonista della prima serata di Boing

LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET STASERA IN TV:

- Canale 5 ore 21.10 L'isola di Pietro, serie tv

Ore 00.10 Grande fratello Vip, reality show

- Italia 1 ore 21.10 X.Men le origini, film d'azione

Ore 23.30 Van Helsing, film d'azione

- Rete 4 ore 21.10 Il miglio Verde, film drammatico

Ore 00.40 Cosa voglio di più, film drammatico

- La5 ore 21.10 The night Shift III, serie tv drammatica

- Mediaset Extra ore 21.00 Grande Fratello Vip, reality show

- Iris ore 21,10 Prisoners, film poliziesco

- Italia 2 ore 21,10 Romeo deve morire, film d'azione

- Top Crime ore 21.00 Close to home, serie tv crime

- Boing ore 21.00 Adventure time, cartone animato

