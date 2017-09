STEFANO D'ORAZIO E TIZIANA GIARDONI/ I neo sposini emozionati dopo il matrimonio (Domenica Live)

Stefano D'Orazio

L'ex batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio, dopo anni di attesa è finalmente capitolato ed ha sposato la bellissima Tiziana Giardoni. Lo scorso 13 settembre, i due sono convolati a nozze nell'ambito di una cerimonia che ha visto protagonista indiscussa anche Barbara d'Urso, testimone della coppia. Oggi i neo sposini si sono raccontati proprio al cospetto della padrona di casa di Domenica Live, tra aneddoti simpatici e filmati del pre matrimonio che si è celebrato con rito civile. Le nozze si sono svolte a pochi minuti dalla fine della puntata di Pomeriggio 5, che si concluse proprio con la d'Urso in auto, mentre si dirigeva in super ritardo nel luogo prescelto per le nozze, tranquillizzando il futuro sposo sul suo imminente arrivo. Ad attenderla tutti i componenti della celebre band e tanti ospiti celebri. Proprio la maratona compiuta dalla conduttrice per riuscire a raggiungere in tempo i due futuri sposi è stata ripercorsa nel corso della nuova puntata di Domenica Live.

L’EX POOH HA MESSO LA TESTA A POSTO

Stefano D'Orazio, dopo tante donne e tante proposte di matrimonio, alla fine ha ceduto e lo ha fatto solo con la bella Tiziana, l’unica ad avergli fatto mettere la testa a posto, la quale oggi si è detta ancora incredula di essere divenuta la moglie dell'ex batterista dei Pooh. Insieme dal 2003, finalmente i due hanno coronato il loro sogno d'amore, nonostante la differenza di 22 anni. E per una cerimonia così tanta attesa non poteva non esserci un'amica molto cara, Barbara d'Urso, nelle vesti di testimone della coppia. Il matrimonio si è compiuto esattamente nel giorno del 69enne compleanno di Stefano D'Orazio. Un doppio regalo, dunque, ed una doppia cerimonia alla quale non potevano mancare, naturalmente, gli amici Pooh. "Voglio sentirti proprio dire un "Sì", non si bemolle, ma "Sì", aveva commentato l'amico Roby Facchinetti poco prima delle nozze, alle telecamere della trasmissione Domenica Live e rivolgendosi a D'Orazio. Durante la trasmissione non sono mancate le immagini del prima e del dopo matrimonio, ed a distanza di qualche giorno dal fatidico "Sì" i due sono apparsi ancora molto emozionati e come sempre innamoratissimi.

