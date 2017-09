TAKAGI&KETRA FT FRAGOLA E ARISA/ “L’esercito del selfie” tormentone dell'estate (Che tempo che fa)

Arisa

VERO TORMENTONE ESTIVO

Nella prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, condotta su Rai 1 da Fabio Fazio verrà dato ampio spazio alla musica. Infatti, tra gli ospiti di questo primo appuntamento figurano anche alcuni dei grandi protagonisti della scorsa estate musicale italiana con il pezzo L’esercito del selfie. Naturalmente stiamo parlando di Lorenzo Fragola, Arisa e del duo Takagi & Ketra. Un quartetto che ha riscosso un enorme successo con un brano che di fatto è diventato un classico tormentone estivo. Uscito il 16 giugno ha ottenuto la certificazione di due dischi di platino superando quota 100 mila copie vendute. La sua presentazione ufficiale è avvenuta dal vivo durante la seconda serata della manifestazione canora del Wind Summer Festival lo scorso 23 giugno. Da sottolineare anche il successo raccolto dal video nel quale compaiono il celebre presentatore Pippo Baudo e l’attore e comico Francesco Mandelli.

ECCO COME È NATO "L'ESERCITO DEL SELFIE"

Nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano GazzettadiModena, Arisa ha voluto parlare anche come sia nato il brano L’esercito del selfie. Inoltre, ha parlato del nuovo album facendo intuire di essere già al lavoro. Queste le parole della cantante: “È nato un po' all'americana, nel senso che i produttori a volte scelgono gli interpreti per delle canzoni che hanno elaborato. Quando ho sentito il brano ho avuto la certezza che sarebbe stato un grande successo. Oggi siamo un po' tutti ossessionati dalla realtà virtuale, e vi sono sempre meno rapporti personali. Con questo brano abbiamo voluto far riflettere su questo problema. Nuovo album? Io non smetto mai di lavorare e mi piace mettere da parte nuove canzoni. Spero di poter condividere presto con i miei fan emozioni con le nuove canzoni”.

