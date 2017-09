TEEN WOLF 6 / Anticipazioni del 24 settembre: il ritorno di Stiles nel finale di stagione

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su MTV (USA)

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 24 settembre 2017 e domani, lunedì 25 settembre, MTV trasmetterà negli USA l'ultima puntata di Teen Wolf 6. Sarà la 20°, in prima Tv assoluta e dal titolo "Werewolves of War". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Scott (Tyler Posey) ed il branco discutono della possibilità di cercare la donna misteriosa di cui hanno trovato traccia nei boschi, ma Theo (Cody Christian) propone di occuparsi di Aaron (Rhenzy Feliz) prima che l'Anuk-ite trovi l'altra metà. Nel frattempo, Lydia (Holland Roden) e Malia (Shelley Hennig) cercano di capire come Halwyn (Casey Deidrick) possa aver condotto la Banshee nel bosco se è morto da tempo. Mentre Liam e Scott concentrano i loro sospetti sulla Finch (Michelle Clunie), l'insegnante di bilogia, Lydia decide che perdere i sensi potrebbe permetterle di entrare in contatto con Halwyn. Dopo aver scoperto le carte a fatica, la Finch rivela che sua figlia è Quinn (Lucy Loken), mentre Lydia capisce di non poter salvare Halwyn senza mettere di nuovo a rischio la sua vita, a causa dell'argento che riveste il proiettile. Nel frattempo, Mason (Khylin Rhambo) provoca la rabbia di Theo mentre si trovano nel tunnel, ma la Chimera lo salva appena in tempo da un attacco di Aaron. La Finch riesce invece a ferire Quinn, ma il grido di dolore della ragazza attira Aaron. Nel frattempo, Halwyn muore dopo aver rivelato a Lydia e Malia che non devono permettere ai due Anuk-ite di fondersi, altrimenti saranno in grado di ucciderle con un solo sguardo. Aaron alla fine riesce ad attivare la fusione e si trasforma in una nuova creatura, in grado di pietrificare ogni persona che guarda. Il branco intuisce che c'è solo una strada per combatterlo: Deucalion (Gideon Emery). L'Anuk-ite invece viene rintracciato da Gerard (Michael Hogan), che si offre di aiutarlo ad uccidere Scott. Grazie ad un sopravvissuto, Chris Argent (JR Bourne) scopre che Derek (Tyler Hoeclin) sta per ritornare in città. Intanto, la Monroe (Sibongile Mlambo) istruisce i Cacciatori e li rifornisce di armi, mentre Nolan (Froy Gutierrez) contatta Liam e gli rivela di avere un piano. Scott e Malia nello stesso momento si stanno sottoponendo ad un duro allenamento di Deucalion. Intanto, Derek spiega a Chris di aver impedito che Gerard rubasse una boccetta di veleno al branco brasiliano che ha sterminato, ma la pozione viene rubata da Kate. Liam scopre invece che la Monroe sta tenendo tre mannari sedati con lo strozzalupo all'interno dell'ospedale, mentre Lydia rivela a Peter (Ian Bohen) di averlo visto pietrificato in una delle sue visioni, così come tutto il branco.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 24 SETTEMBRE 2017, EPISODIO 20 "WEREWOLVES OF WAR"

Il season finale di Teen Wolf 6 si preannuncia epico, grazie ad uno scontro senza confini fra Scott ed il suo branco e Argent ed i suoi Cacciatori. Una resa dei conti che il padre di Chris sta attendendo da tempo immemore e che prevede una battaglia che produrrà diversi morti. Grazie alle foto promozionali diffuse dall'emittente madre, possiamo già dire con certezza che Stiles si unirà al resto del branco. Ovviamente il figlio dello Sceriffo Stilinski non sarà da solo, dato che la sua entrata in scena, di sicuro ironica, prevede la presenza di Derek. Scott riuscirà a trovare un alleato? Dalle anticipazioni sembra proprio di sì, ma in base agli attori elencati nell'episodio finale compare anche quello di Kate Argent, che abbiamo rivisto nel precedente episodio. Secondo alcuni spoiler rivelati da Ausiello a TvLine, è possibile che i fan rivedano per l'ultima volta Allison. Non di certo come tutti noi ci aspetteremmo, ma in modo alternativo. La stessa sigla iniziale del resto è cambiata ed ha mostrato una carrellata di ricordi di tutte le stagioni. E' possibile quindi che Allison ritorni sotto forma di un ricordo, magari in un momento cruciale che vedrà Scott temporaneamente sconfitto oppure che Kate c'entri qualcosa a riguardo.

