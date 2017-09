UMBERTO SMAILA/ Le immagini del matrimonio del figlio Rudy dopo l’infortunio (Domenica Live)

Domenica Live

Lo scorso giugno uno spiacevole incidente di percorso ha costretto il figlio di Umberto Smaila a rinviare il matrimonio. Il celebre personaggio televisivo, infatti, si è rotto il femore e l'infortunio avrebbe portato, di conseguenza, il figlio Rudy a rimandare le sue nozze almeno fino a quando il padre non si fosse ripreso. A darne notizia era stato il settimanale Novella2000 prima che si diffondesse poi a macchia d'olio destando non poca preoccupazione per le condizioni del noto personaggio dello spettacolo. Ma come sta oggi il buon Umberto Smaila? E soprattutto, il figlio Rudy è riuscito a coronare il suo sogno d'amore e convolare a nozze? Le risposte a tutte queste domande saranno date nel corso della nuova puntata di Domenica Live, la quale accoglierà tutti i protagonisti della vicenda. Pochi giorni fa, infatti, un emozionatissimo Umberto ha assistito alle nozze del figlio previste per il mese di giugno e poi rinviate proprio a causa del suo infortunio. E così Rudy, lo scorso 16 settembre, è riuscito a sposare l'amata fidanzata Paola, alla quale è legato da diversi anni.

INCIDENTE DI PERCORSO FA SLITTARE LE NOZZE DEL FIGLIO

Umberto Smaila ha vissuto un'estate di assoluto riposo a causa del brutto infortunio che gli ha provocato la rottura del femore e soprattutto il rinvio del matrimonio del figlio Rudy e della nuora Paola. Le nozze che si sarebbero dovute celebrare lo scorso giugno a Monza, infatti, sono slittate a settembre ma qualche giorno fa, finalmente, il sogno del giovane e talentuoso attore, musicista e speaker radiofonico si è realizzato, sposando la storica fidanzata. Questo pomeriggio, non solo il noto artista e volto televisivo ma anche il figlio e la sua neo moglie saranno presenti nello studio di Domenica Live per raccontarsi al cospetto della padrona di casa Barbara d'Urso. Dall'incidente di percorso alle immagini del magnifico matrimonio al quale Umberto ha potuto assistere super emozionato. Certamente non mancheranno accenni alla vita artistica dell'attore e cabarettista che, proprio all'inizio della stagione estiva ha giocato un brutto scherzo al figlio Rudy. Nulla però è perduto: l'attesa è stata comunque ricompensata da un matrimonio da favola che oggi i protagonisti racconteranno nello studio della trasmissione di Canale 5.

