UN, DUE, TRE... FIORELLA! / Le pagelle della seconda puntata

Un, due, tre... Fiorella!

Fiorella Mannoia: come (non) si cambia. Altro che giochi da bambini e manierismi di sorta. Un, due, tre... Fiorella! non è affatto quel programma allegro e scanzonato di cui si era parlato nei giorni scorsi. La Mannoia non è nemmeno la Mina 2.0, come qualcuno aveva osato apostrofarla in una poco ragionevole analisi a priori. Niente da fare: Fiorella rimane incastrata nel suo perenne ruolo di poetessa truce e malinconica, e a nulla valgono le simpatiche incursioni di amici e colleghi che – a ragione – prendono in giro il suo essere fin troppo posata. Memorabile il duetto con Loredana Bertè sulle note di Dedicato: per l'occasione, la Mannoia si atteggia da poser coi vestiti della collega. Ma Loredana si rivela una pessima stylist, e Fiorella vira su qualcosa di più classico. È la volta di Ornella Vanoni, con il vintage de La voglia, la pazzia. Tutto secondo copione per Emma ed Elisa, prima di Niccolò Fabi che porta sul palco una ventata di funk. Arriva Carlo Conti. Telepromozione: "Ma sai che sei proprio identica a Fiorella Mannoia? Complimenti a truccatori e parrucchieri!". Alessandra Amoroso, dal canto suo, predilige un look acqua e sapone. Fiorella ricicla l'intro della serata Amiche in Arena: "Per una sera [la seconda, N.d.R.], il mio non sarà un monologo, ma un dialogo".

Mediocre la performance di Edoardo Leo: la sua nazionalpopolarità non gli consente di fuoriuscire dai canoni del bell'attore... e basta. Monologo sull'infanzia per lui, portato a conclusione da Paola Turci che profana la memoria di Giorgio Gaber. Evitabile la cover di Non insegnate ai bambini, che a dispetto dell'interpretazione rimane il momento più alto della serata. Conclusione a dir poco prevedibile: Fiorella Mannoia chiama sul palco le sue compagne di viaggio, per un Amiche in Arena Rai 1 edition. "Ci rivedrete ancora", promette la Mannoia. Non ne dubitavamo. Onore al merito: le sei donne della musica italiana sono davvero affiatate, e insieme danno il meglio di loro. "Meglio" per i loro standard, s'intende. Ma de gustibus. L'epilogo è meno scontato del previsto: non è il caso di bissare Quello che le donne non dicono, perciò la Mannoia ripiega su Ho imparato a sognare. Il degno finale di un doblete all'insegna della retorica. Ma aspettate, non è ancora detta l'ultima parola: ecco svelata l'utilità di Clementino. È lui a stemperare quell'atmosfera smodatamente buonista che aleggia come un'aureola intorno alla chioma rossa della Mannoia, che finalmente si lascia andare a un rap irriverente e ritmato che è sinonimo di contemporaneità.

