UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani senza pace: la dama troverà l’amore? (Trono Over)

Gemma Galgani

Gemma Galgani senza pace. Lo studio del trono over di Uomini e Donne che la dama frequenta da, ormai, da otto anni, non porta fortuna a Gemma che non riesce a trovare un uomo con cui costruire una storia importante e lasciare definitivamente il programma. In questi anni, infatti, Gemma ha collezionato una dama dopo l’altra. Dopo la storia con Ennio con cui festeggiò anche il fidanzamento ufficiale, le storie più importanti vissute da Gemma Galgani sono state quelle con Giorgio Manetti e Marco Firpo. La storia con Giorgio è durata ben otto mesi. La Galgani ha vissuto un amore intenso e passionale che, però, non l’ha mai resa felice al cento per cento al punto da aver troncato la storia dopo otto mesi con una grande sofferenza nel cuore. Anche la storia con Marco Firpo, iniziata con le migliori premesse, è finita nel peggiore dei modi. I due, infatti, si sono lasciati lo scorso luglio dopo una relazione che ha regalato a Gemma quella felicità e quella serenità che cercava da tempo. Anche con Marco, però, non è andata meglio al punto che Gemma è tornata nel parterre del trono over per trovare il principe azzurro. La nuova stagione, però, non è iniziata nel migliore dei modi ma Gemma non perde le speranze.

DUE DI PICCHE PER GEMMA GALGANI

Sotto gli occhi attenti di Gianni Sperti e, soprattutto di Tina Cipollari, pronta a puntarle il dito contro, Gemma Galgani ha ricevuto l’ennesimo due di picche. Nel corso delle prime registrazioni, Gemma era rimasta affascinata da Giancarlo al punto da essersi lasciata andare ad un bacio durante il primo appuntamento. La Galgani ha svelato di essersi sentita apprezzata dal cavaliere che, tuttavia, in studio sminuisce quello che c’è stato con Gemma. Il cavaliere, infatti, ha dichiarato di voler frequentare anche altre donne e di non aver dato al bacio la stessa importanza che gli ha dato Gemma. Per la Galgani si tratta dell’ennesima delusione sentimentale. I fans, tuttavia, la esortano a non mollare e a continuare a credere nel principe azzurro. Gemma, dunque, riuscirà a trovare un uomo che si innamori della sua persona e non del suo personaggio e pronto a costruire con lei una storia importante al punto da convincerla a lasciare il programma?

