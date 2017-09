UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, i timori di Sabrina Ghio (Trono Classico)

Sabrina Ghio

Il trono classico di Uomini e Donne è ormai entrato nel vivo. In attesa di vedere in tv le prime esterne di Mattia Marciano, Paolo Crivellin, Alex Migliorini e Sabrina Ghio, in quel di Cinecittà continuano le registrazioni. Sui social, Sabrina è sempre più amata dal pubblico che, dopo i dubbi iniziali dovuti alla sua precedente esperienza come allieva della scuola di Amici, sta conquistando i favori del pubblico con la sua schiettezza e la sua simpatia. Nel corso dell’ultima registrazione, però, la tronista ha tirato fuori anche il suo lato più debole. Sabrina, infatti, è arrivata sul trono per cercare l’amore vero. Nonostante l numerose delusioni sentimentali vissute e un matrimonio finito, Sabrina è convinta che il vero amore esista ed è intenzionata a trovarla. Tuttavia, durante l’esterna con Nicolò F., Sabrina ha tirato fuori per la prima volta le sue fragilità. Il corteggiatore, infatti, le regala un completino per la figlia Penelope. Tornata in studio, Sabrina si lascia prendere dallo sconforto, rivelando a Maria De Filippi di aver paura di essere giudicata una cattiva madre per aver deciso di salire sul trono nonostante abbia una figlia. A rassicurarla, tuttavia, ci pensa come sempre Maria De Filippi. Sabrina, dunque, è pronta a lasciarsi andare per trovare l’amore?

MATTIA E PAOLO SI CONTENDONO ANGELA

Mattia Marciano e Paolo Crivellin continuano a contendersi le corteggiatrici. Dopo Vittoria, infatti, i due tronisti si contendono Angela. La ragazza è uscita con entrambi. Mattia ha definito Angela una bella scoperta. Mattia, infatti, vorrebbe che si dichiarasse per lui e tra i due scatta subito il contatto fisico. L’esterna con Paolo, invece, si svolge al tramonto: i due si scambiano le reciproche impressioni sulla nuova avventura e si salutano con un doppio regalo di Angela ovvero una canzone e un braccialetto. Paolo, in studio, afferma di essere deluso dall’atteggiamento di Angela. Crivellin, infatti, era sicuro di vedere un’esterna più tranquilla, non aspettandosi assolutamente un contatto fisico immediato tra lei e Mattia. I due tronisti, dunque, continuano ad interessarsi alle stesse corteggiatrici. Tra i due, dunque, scoppierà prima o poi la guerra?

