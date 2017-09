VAN HELSING/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman e Kate Beckinsale (oggi, 24 settembre 2017)

il film horror in seconda serata su Italia 1

NEL CAST HUGH JACKMAN E KATE BECKINSALE

Van Helsing, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere horror e avventura che è stata diretta da Stephen Sommers nel 2004 e vede nel ruolo di protagonista il celebre attore Hugh Jackman, che sarà Gabriel Van Helsing, a cui si unisce Kate Beckinsale per il ruolo di Anna Valerious. Fanno parte del cast artisti del calibro di Richard Roxburgh, David Webham, Will Kemp, Silvia Colloca, Josie Maran, Robbie Coltrane, Samuel West, Shuler Hensley e Alun Armstrong. Prodotto dalla Universal Picture, il lavoro di Sommers si rifà all'omonimo personaggio presente in Dracula, il romanzo di Bram Stoker.

VAN HELSING, LA TRAMA DEL FILM

Nel 1887, il dottor Victor Frankenstein ha ormai ultimato la sua creatura grazie al supporto del fedele Igor. Durante un attacco da parte dei cittadini, il castello viene preso di mira inoltre dal Conte Dracula, nemico giurato di Van Helsing, e si scopre che è stato il vampiro a dare a Frankenstein gli strumenti adatti per mettere a punto i suoi esperimenti. Dracula rivela solo allora di aver fatto tutto per avere a sua volta dei figli ed infine uccide lo scienziato. Il mostro di Frankenstein fugge poco dopo con il corpo di Victor e scompare all'interno di un mulino a vento che prenderà fuoco grazie alle azioni dei cittadini. Appena un anno dopo, Gabriel Van Helsing riceve l'incarico dai Cavalieri del Sacro Ordine di raggiungere la Transilvania per porre fine all'esistenza di Dracula, dato il suo recente successo nell'eliminare Mr Hyde. Il suo compito è strettamente collegato alla stirpe dei Valerious, che diverse centinaia di anni prima avevano lanciato una maledizione su Dracula ed i propri discendenti. Se il vampiro rimarrà in vita, nessun Valerious avrà mai pace. Accompagnato dal fidato Carl, Van Helsing incontra in seguito la principessa Valerious e riesce a contrastare l'incursione delle tre mogli di Dracula nel villaggio, uccidendo una delle vampire. Anna è determinata ad aiutarlo nel suo compito di uccidere il Conte, ma Van Helsing teme che possa compromettere la sua vita e decide di addormentare la fanciulla. Al suo risveglio, Anna scopre che il fratello scomparso in seguito all'attacco di un lupo mannaro è stato morso e si è trasformato a sua volta. Durante la caccia al mannaro, giungeranno fino alla vecchia dimora di Frankenstein, dove avranno un primo confronto con Dracula.

© Riproduzione Riservata.