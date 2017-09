VICTORIA SILVSTEDT/ La bellezza svedese torna in Italia dopo le vacanze sexy a Saint Tropez (Domenica Live)

Victoria Silvstedt, foto Wikipedia

Tra gli ospiti di oggi della seconda puntata stagionale di Domenica Live ci sarà anche una bellezza mozzafiato, la splendida Victoria Silvstedt. Per la gioia di grandi e piccini, la bionda modella, attrice e showgirl svedese si racconterà al cospetto di Barbara d'Urso nella trasmissione pomeridiana della domenica di Canale 5. Victoria Silvstedt la scorsa estate ha fatto molto parlare di sé proprio le foto che la immortalavano in vacanza a Saint Tropez, mentre sfoggiava il suo fisico da urlo. La statutaria bellezza, infatti, non è passata inosservata in Costa Azzurra, complice anche un costume super sexy indossato dalla bionda Victoria e che esaltava particolarmente la sua forma super invidiata, mentre si godeva le vacanze a bordo di uno yacht. Dopo aver lavorato per anni nel mondo dello spettacolo nostrano, la bella showgirl ha colto tutti di sorpresa nella nota meta vacanziera francese tra lusso e selfie. Cosa racconterà oggi alla padrona di casa di Domenica Live?

IL SUO AMORE PER MAURICE DABBAH

A 42 anni, Victoria Silvstedt non ha nulla da invidiare alle giovanissime showgirl attualmente sulla scena. Dopo il grande successo in Italia, la bella e statutaria modella e attrice si racconterà oggi ospite della trasmissione Domenica Live. Non mancheranno le consuete clip che riassumono i principali ruoli ricoperti in Italia in qualità di showgirl ed attrice, ma anche un'ampia parentesi dedicata alla sua vita sentimentale. Da qualche anno, infatti, la Silvstedt, ex playmate, si gode il lusso con il suo compagno e miliardario Maurice Dabbah. Una coppia ritenuta "improbabile" soprattutto per le differenze fisiche tra i due ma che non ha messo in crisi i loro sentimenti nonostante le malelingue. Lei svedese e bellissima, lui svizzero e ultra milionario: la loro storia era iniziata nel 2001 inizialmente come semplice amicizia prima di trasformarsi, con il passare del tempo, in un amore solido e duraturo. In tanti si sono domandati cosa abbia trovato Victoria nel suo "brutto anatroccolo", ma si sa, l'amore è cieco e i due sono stati spesso al centro del gossip internazionale, complici e soprattutto protagonisti delle loro vacanze all'insegna del lusso più sfrenato.

© Riproduzione Riservata.