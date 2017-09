VINCENZO SALEMME/ "Baciato dalla fortuna" parlerà delle sue fatiche cinematografiche (Che tempo che fa)

Vincenzo Salemme ospite a Che tempo che fa

Sarà ospite su Rai 1 Vincenzo Salemme, con il compito di inaugurare la nuova stagione del programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo che fa. La trasmissione al suo debutto domenica 24 settembre in prima serata, mantiene la formula a cui il pubblico è abituato: l’attore verrà presentato da Fillippa Lagerback e intervistato da Fazio sulla consueta sedia. Salemme, che questa settimana si è già visto in TV ma in casa Mediaset tra i protagonisti della commedia Baciato della fortuna, parlerà delle sue ultime fatiche cinematografiche: non solo il film sopra citato, ma anche del nuovo film che sta per essere girato a Napoli, "Una festa esagerata", ispirato al suo ultimo successo teatrale. Salemme è anche uno dei narratori del documentario Totò 50, il documentario realizzato da Pesci Combattenti, in onda sabato alle 18 su Rai 3. «Totò - ha commentato - sembra un nome che non dice niente, come dire bubù e invece era Totò. Ha riempito un nome di giocattolo con cultura, applausi e risate. Era amato dalla gente, prendeva in giro chi si prendeva sul serio, non i potenti, ma i presuntuosi». Insieme a lui, inaugureranno il programma Nino Frassica, Gigi Marzullo, Fabio Volo, Orietta Berti, nonché Arisa e Lorenzo Fragola, reduci dal successo estivo “L’esercito del selfie”, ma anche il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani, e tanti altri.

VINCENZO SALEMME: IL DEBUTTO

Nato a Bacoli, in provincia di Napoli, Vincenzo Salemme, attore, commediografo, regista e sceneggiatore, ha incominciato la propria carriera nel mondo del cinema nel 1981, partecipando al film Sogni d'oro, diretto dal regista Nanni Moretti. Ben presto ha capito che la sua strada portava verso il ruolo di regista; si è cimentato per la prima volta nel 1998 nel film L'amico del cuore, seguito a pochi anni di distanza dalle pellicole Amore a prima vista, A ruota libera, Volesse il cielo, Ho visto le stelle e Cose da pazzi. Con il regista Carlo Vanzina c'è una collaborazione proficua, che dura ormai da oltre dieci anni. I due hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2006 con il film Olé, tornando ad incrociarsi sul set della commedia italiana La vita è una cosa meravigliosa.

DAI PRIMI PASSI A OGGI

Recentemente il pubblico italiano ha potuto apprezzare la recitazione di Salemme e la regia di Vanzina nei film Ex-Amici come prima, Buona giornata, Mai Stati Uniti e Sapore di te. Non si ruba in casa dei ladri è solo l'ultimo atto in ordine cronologico di una carriera ricca di successi e soddisfazioni destinati a proseguire ancora negli anni. Tra le altra apparizioni, recentemente ha fatto parlare si sé per la sua sua presenza nel film di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, "Il contagio", in cartellone alle Giornate degli Autori al Festival di Venezia, dove interpreta uno scrittore omosessuale. Non è la prima volta che l’attore è ospite a Che tempo che fa: era infatti intervenuto già nel gennaio di quest’anno, ma diverse altre volte nel 2016 e nel 2015, partecipando anche a Che fuori tempo che fa. In una recente intervista Fabio Fazio si è dichiarato di essere felice di averlo tra i suoi ospiti

© Riproduzione Riservata.