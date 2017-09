X - MEN LE ORIGINI - WOLVERINE/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman (oggi, 24 settembre 2017)

il film fantascientifico in prima serata su Italia 1

NEL CAST HUGH JACKMAN

X - Men le origini - Wolverine, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 24 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione fantascientifica del 2009 diretta da Gavin Hood ed interpretata da Hugh Jackman, Liev Schreiber, Lynn Collins, Taylor Kitsch e Ryan Reynolds. La trama è interamente dedicata al personaggio di Wolverine e rappresenta il primo di una serie di tre pellicole cinematografiche dedicate all'eroe della Marvel. Il film è stato distribuito nei cinema internazionali nel maggio del 2009 e nel nostro Paese ciò avvenne un mese prima, ad aprile. L'attore che veste i panni di Wolverine è Hugh Jackman, noto attore statunitense interprete di film come Comic Movie, Real Steel, Quel fantastico peggior anno della mia vita, Pan, viaggio sull'isola che non c'è e Eddie the Eagle - Il coraggio della follia. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

X - MEN LE ORIGINI - WOLVERINE, LA TRAMA DEL FILM

James è un bimbo molto malato, Victor, figlio del giardiniere della sua tenuta, è l'unico amico che ha. Una notte tra Victor e la madre di James scoppia una lite durante la quale il padre di James viene ucciso. Il bimbo, in preda all'ira, manifesta i suoi poteri uccidendo il giardiniere, che si rivelerà essere il suo vero padre. La madre del piccolo è terrorizzata dai poteri del figlio e quindi James è costretto a fuggire via. Poco dopo viene raggiunto da Victor che decide di seguirlo nel suo viaggio, considerandolo come un vero e proprio fratello. Entrambi hanno poteri mutanti ma sono molto diversi. Victor non riesce a tenere a freno la sua furia omicida, mentre James è abile nel tenerla a bada. I due fratelli si macchiano dell'uccisione di un generale e per questo vengono condannati a morte. Appurata l'impossibilità di ucciderli, Victor e James vengono raggiunti dal maggiore Stryker, intenzionato a formare un team di mutanti. La coppia accetta di buon grado la proposta ed entra a far parte della squadra. La prima missione del team si svolge in Nigeria ma l'ennesimo gesto di ira di Victor sconvolge James che abbandona suo fratello a se stesso ed abbandona il gruppo guidato da Stryker. Trascorrono sei lunghi anni. James assume il nome di Logan, svolge la mansione di boscaiolo ed è innamorato di Kayla, con la quale ha una relazione. Il passato tornerà presto a cercarlo sotto forma del generale Stryker. Quest'ultimo avvisa Logan che qualcuno sta uccidendo tutti i componenti del loro vecchio team. L'assassino altri non è che Victor. Il fratello dimenticato di James ucciderà anche Keyla, costringendo l'ormai Logan a tornare sul campo di battaglia. Riuscirò Logan a fermare suo fratello ed a vendicare la morte della sua amata?

© Riproduzione Riservata.