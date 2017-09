AIDA YESPICA/ Pace fatta con Daniele Bossari? (Grande Fratello Vip 2017)

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2017

IL VOTO DI DANIELE BOSSARI

Aida Yespica è fra i concorrenti più apprezzati dagli inquilini maschi del Grande Fratello Vip 2017. Avvenente e seducente, sembra non aver toccato solo il cuore di Daniele Bossari. Durante la seconda diretta del reality, Aida ha conquistato tra l'altro un bonus in quanto Capitano scelto dagli ex Privilegiati e per questo non solo ha potuto scoprire le motivazioni delle nomination degli altri concorrenti, ma anche raddoppiare il proprio voto. E' proprio grazie a questo particolare che la nomination che ha dato a Serena Grandi ha alzato fino a quota sei i voti negativi dati all'attrice. Entrare nel Club del Gf Vip 2017 non è stata tuttavia un'esperienza felice per la Yespica, soprattutto quando Daniele Bossari ha manifestato il suo desiderio di votarla. Il motivo sottolineato dal conduttore è dovuto alla poca conoscenza fra i due, ma anche ad un certo muro che avverte da parte della showgirl. Per ora Aida Yespica è salva da qualsiasi prossima uscita dalla Casa e subito dopo la diretta ha anche trovato il modo di chiarire l'empasse con Bossari. Sembra infatti che sia introversa e per questo poco propensa ad intrecciare amicizie all'interno del reality.



COME SARA' LA SUA PERMANENZA NELLA CASA?

Aida Yespica ha la possibilità di prolungare la sua permanenza al Gf Vip 2017, sicura che per lo meno Gianluca Impastato e Ignazio Moser difficilmente le daranno il loro voto in nomination. Rimane tuttavia una dei concorrenti più a rischio se accostati a personaggi più amati dai telespettatori come Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Consapevole dei propri limiti, Aida dovrebbe quindi fare leva sul superamento di determinati distacchi con il resto della Casa e trovare uno spazio tutto suo per farsi notare. Le telecamere la mostrano infatti troppo spesso solitaria, anche se il rapporto con le concorrenti di sesso femminile per ora sembra buono. Solare e profonda, potrebbe essere un vantaggio soprattutto durante le sfide ed i giochi promossi dalla produzione.

AIDA YESPICA CONQUISTERA' ANCORA I BONUS?

Il Gf Vip 2 potrebbe mettere di nuovo alla prova Aida Yespica, portandola a conquistare ancora una volta un vantaggio. Anche se entrare nel famoso Club non garantisce l'immunità, permette al concorrente di turno di poter raddoppiare il peso del proprio voto in nomination e per questo detiene un potere maggiore rispetto al resto degli inquilini. Se sfruttato con cognizione di causa, questo benefit potrebbe dare qualche vantaggio in più soprattutto in caso di strategie e complotti. Per ora Aida sembra lontana da tutto questo, ma il reality diventa sempre più duro e innescherà presto determinate dinamiche.

