ANDREA PUCCI/ E Gianluca Impastato si chiariranno? (Grande fratello Vip 2017)

Andrea Pucci ospite nella casa del GF VIP 2

ANDREA PUCCI FA UNA SORPRESA A GIANLUCA IMPASTATO

Sarà Andrea Pucci uno degli ospiti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 2 durante la puntata di lunedì 25 settembre. Il comico farà visita al collega e amico Gianluca Impastato con cui dovrà avere un presunto chiarimento, anche se non è ancora lecito sapere su cosa e perché e, soprattutto, se si tratti di una cosa seria. I due cominci, entrambi tra i protagonisti più amati del programma Colorado, condividono, oltre al palco, un’ottima amicizia. I due hanno anche partecipato insieme al programma I love my dog, con Rossella Brescia. Il comico Gianluca Impastato, che sta diventando uno dei protagonisti più amati all’interno della casa, è stato recentemente protagonista di un’intima rivelazione: ha infatti raccontato per la prima volta ai compagni d'avventura di essere stato sposato e ha anche ammesso di non esser mai stato innamorato della donna che ha portato all'altare. Al termine del racconto, i concorrenti, che credevano in uno scherzo, hanno confortato il comico complimentandosi per aver trovato il coraggio di fare un'ammissione così difficile di fronte alle telecamere.

ANDREA PUCCI E IL SUO BIG SHOW

Non è chiaro l’argomento di cui il comico Andrea Baccan, in arte Pucci, tratterà con l’amico Gianluca. Quel che è certo è che approfitterà dell’ingresso nella casa più sbirciata dagli italiani, per parlare di Big Show, il primo varietà che lo vedrà in prima linea come conduttore e che andrà in onda in prima serata per quattro puntate su Italia 1 a partire da mercoledì 27 settembre. Chiamato a vestire i panni del presentatore, Andrea Pucci potrà contare sull’aiuto di Katia Follesa. A dar manforte al cabarettista ci penserà anche l’ignaro pubblico in sala. Chiunque sarà presente in teatro, infatti, potrà all’improvviso divenire protagonista di un frammento della serata. In particolare, potranno essere scelte le persone dotate di particolari caratteristiche, rappresentanti una mania, un’ossessione o aventi un atteggiamento comune a molti italiani. Pure l’ospite d’onore della puntata dovrà mettersi in gioco. E lo farà con la rubrica Send to all, durante la quale il personaggio famoso darà a Pucci la possibilità di accedere al contenuto del proprio cellulare, che verrà reso pubblico. In seguito, il presentatore invierà un sms imbarazzante a tutta la lista di contatti in rubrica e leggerà, nel corso dello spettacolo, le incredule risposte che arriveranno da parte dei destinatari. La prima vittima prescelta sarà Simona Ventura.

DALLA TABACCHERIA ALLA CONDUZIONE

In origine Baccan lavorava presso la tabaccheria di famiglia in piazzale Istria a Milano, poi intraprese la professione di gioielliere. In seguito partecipò come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l'ultima? (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua gavetta. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, si fa subito conoscere e apprezzare, soprattutto per il tormentone «È cambiato...tutto!». Nel 2010 ha anche scritto un libro, Ho sposato l'esorcista, scritto con il suo autore Raffaele Skizzo Bruscella edito da Cairo editore. Grande tifoso interista, molto spesso viene invitato alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio per seguire e commentare le partite della squadra nerazzurra. Nel gennaio 2010 ha partecipato a I love my dog, un programma interamente dedicato ai cani, con i colleghi di Colorado Rossella Brescia e Gianluca Impastato.

